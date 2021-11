Éliminatoires Coupe du Monde 2022. Finlande 0 - France 2 : Benzema et Mbappé font la différence

Accueil > Sports > Éliminatoires Coupe du Monde 2022. Finlande 0 - France 2 : Benzema et (...)

L’avant centre du Real Madrid et l’attaquant du PSG offrent la victoire aux Bleus déjà qualifiés et qui terminent invaincus les éliminatoires pour le Mondial au Qatar

Le Marseillais Mattéo Guendouzi vient d’honorer sa première sélection (Photo archives Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Au pays du Père Noël, Karim Benzema et Kylian Mbappé ont apporté deux cadeaux aux supporters de l’équipe de France qui avaient fait le long déplacement jusqu’à Helsinki. Sous la pluie froide qui arrosait le stade olympique de la capitale finlandaise, toujours chargée des histoires et des émotions des Jeux de 1952, il y a eu deux matchs avec deux équipes françaises. La première mi-temps fut ennuyeuse et sans animation dans le jeu. Didier Deschamps avait décidé de laisser sur le banc des remplaçants Benzema et Coman, artisans avec Mbappé du large succès contre le Kazakhstan, samedi dernier. Les Finlandais n’avaient pas le choix. Ils devaient gagner pour prendre la deuxième place du groupe afin de jouer les barrages. Généreux dans l’effort et solidaires, les Nordiques sont limités techniquement. Les attaquants n’ont pas inquiété Hugo Lloris et la défense à trois formée autour de Zouma, Upamecano et Kounde.

Mbappé comme Thierry Henry

Changement de scénario en deuxième période, Benzema à la conclusion d’une belle attaque collective, ouvrait le score d’une frappe déviée. Dix minutes plus tard, Lucas Digne lançait Kylian Mbappé en position d’ailier gauche. Le Parisien accélérait et doublait la mise d’un magnifique tir enroulé, digne des plus grands attaquants de l’Histoire du football comme Thierry Henry. La messe était dite et le Marseillais Mattéo Guendouzi honorait sa première sélection.

Gilbert DULAC