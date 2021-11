Éliminatoires Coupe du Monde 2022 : France 8 - Kazakhstan 0. Les Bleus valident leur billet pour le Qatar

Accueil > Sports > Éliminatoires Coupe du Monde 2022 : France 8 - Kazakhstan 0. Les Bleus (...)

4 buts marqués par Kylian Mbappé © (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Huit ans après le dernier match face à l’Australie, les Bleus retrouvaient un stade chargé d’histoires qui avait été le théâtre des exploits de la bande à Michel Platini entre 1976 et 1986. On retiendra de cette soirée sur la pelouse du Paris Saint Germain les quatre buts de Kylian Mbappé, le doublé de Karim Benzema ainsi que les buts d’Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. Le match était déjà joué à la mi-temps car les Français avaient trois buts d’avance sur une faible et limitée équipe du Kazakhstan. Le public avait au coup d’envoi les yeux de Chimène pour Mbappé qui jouait à domicile dans le stade de ses performances en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ce match a été une formalité pour les joueurs de Didier Deschamps contre la 125e nation au classement de la FIFA.

La Coupe du Monde au Qatar

Mardi, direction la Finlande pour le dernier match du groupe éliminatoire. Les Bleus sont assurés de la première place, les Finlandais, sous la pression de l’Ukraine deuxième, doivent s’imposer pour disputer les barrages. Le moment viendra pour Didier Deschamps et son staff de cocher la date du 1er avril 2022, jour du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Les sujets de reportage ne manqueront pas dans la presse sur ce pays du Moyen-Orient situé dans la Péninsule Arabique. Les zones d’ombre sur l’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde au Qatar et les travaux de construction des stades sont nombreuses. Il y a de l’opacité sur la vie quotidienne dans ce pays. Et le contexte géopolitique est tendu, une étincelle peut mettre le feu dans cette région du monde…

Gilbert DULAC