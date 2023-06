Éliminatoires Euro 2024. France 1- Grèce 0 : Laborieux mais payant

Accueil > Sports > Éliminatoires Euro 2024. France 1- Grèce 0 : Laborieux mais (...)

En battant les Grecs avec seulement un but d’avance, les joueurs de Didier Deschamps sont premier du groupe avec six points d’avance sur la Grèce.

Quarante buts pour Kylian Mbappé avec le maillot bleu (Photo archives Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Il était temps que cette longue saison se termine et que les internationaux français partent en vacances. Car comme à Faro au Portugal vendredi dernier face à Gibraltar, les Bleus ont été laborieux et maladroits contre les Grecs qui étaient surtout venus au Stade de France pour ne pas perdre. On avait parfois l’impression de revoir sur la pelouse, l’équipe grecque qui avait ennuyé toute l’Europe en 2004, en devenant Championne d’Europe. La Grèce, entraînée par l’Uruguayen Gustavo Poyet, a bien défendu en faisant aussi des fautes grossières dont une a provoqué un penalty et une autre un carton rouge. À 10 contre 11, les Hellènes ont fait de la résistance sans pour autant égaliser malgré les quatorze minutes de temps additionnel. L’arbitre espagnol Mateu Lahoz qui arbitrait à Saint-Denis le dernier match de sa carrière, aurait dû au moins accorder quatre penalties à la France. Il a souvent pris des décisions incohérentes sans l’aide de la VAR qui devait rêver.

La soirée des statistiques

Dans le Stade de France à guichets fermés, on retiendra que les Bleus ont remporté une quatrième victoire en quatre matchs en ne concédant aucun but dans les éliminatoires pour l’Euro 2024. Kylian Mbappé a inscrit à 24 ans son quarantième but en équipe de France. Un but le sépare de Michel Platini qui a marqué quarante et un buts. Lors de la saison 2023-2024, Mbappé a inscrit cinquante-quatre buts toutes compétitions confondues. Il a fait mieux que Just Fontaine qui avait fait trembler à cinquante-trois reprises les filets adverses pendant la saison 1957-1958. Un penalty retiré par Kylian Mbappé a permis aux joueurs de Didier Deschamps de battre la Grèce. L’essentiel étant les trois points comme disent souvent les coachs et les joueurs après un match moyen, les Bleus finalistes de la Coupe du Monde méritent de partir en vacances avant de vivre des nouvelles émotions pendant la saison 2024-2025.

Gilbert DULAC