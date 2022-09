Élisabeth Borne annonce soixante politiques prioritaires pour le gouvernement

Accueil > Ailleurs > Politique > Élisabeth Borne annonce soixante politiques prioritaires pour le (...)

La cheffe du gouvernement a expliqué que des concertations seraient mises en place à partir du mois de septembre, territoire par territoire, « pour faire émerger des solutions adaptées ». Elle a précisé que le gouvernement avait décidé de mener quatre batailles fondamentales : La transition écologique « pour atténuer les effets du dérèglement climatique et nous y adapter » ; le plein-emploi : « Le travail est la clé de l’émancipation et de la dignité », considère Élisabeth Borne qui précise : « Nous devons lever tous les freins qui pèsent sur le marché du travail et mener les réformes qui s’imposent afin que la France se rapprochent de nos voisins en matière de taux d’emploi, notamment pour les jeunes ou les seniors » ; la troisième bataille, concerne la souveraineté. « Nous devons construire, en Français et en Européens, les conditions de notre souveraineté énergétique, industrielle, alimentaire, numérique, culturelle. Nous devons défendre notre autonomie stratégique, autour d’une armée solide. Nous devons faire respecter nos frontières. Il nous faudra être inflexibles pour défendre nos valeurs et la démocratie » ; enfin, la quatrième bataille, c’est l’égalité des chances. la cheffe de l’État signale : « Nous ne pouvons pas accepter qu’un destin soit écrit dès la naissance. Nous allons continuer à attaquer, un à un, tous les ressorts des inégalités. » Ces batailles seront articulées « autour de mesures et de réformes, avec un calendrier précis, à l’aide d’une nouvelle méthode, un CNR (Conseil national de la refondation) », a indiqué la Première ministre.

Au cours du mois de septembre

Comme attendu, le projet de loi prolongeant les règles actuelles de l’assurance-chômage au-delà du 1er novembre ouvrira la session parlementaire, après avoir été présenté début septembre en Conseil des ministres. Parmi les autres textes dévoilés par l’exécutif en septembre figurent le projet de loi pour le développement des énergies renouvelables - qui contient notamment une série de mesures de simplification - et le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi), qui prévoit 15 milliards d’euros supplémentaires de budget en cinq ans. « Les semaines suivantes seront également marquées par l’examen des textes financiers, le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale », a déclaré Élisabeth Borne.

« Des nouveaux chantiers clé »

La cheffe du gouvernement doit permettre « d’engager de nouveaux chantiers clé », avec la loi de programmation militaire, un projet de loi pour l’amélioration de la justice du quotidien dans la suite des états généraux de la justice, un projet de loi de programmation énergie-climat qui actera la « planification écologique » qui lui a été confiée et sera déclinée « secteur par secteur, territoire par territoire ». D’autres textes sont prévus sur l’immigration, sur le plein emploi, sur l’éducation en vue de la rentrée 2023 et sur les jeux Olympiques et paralympiques accueillis par la France en 2024.

La réforme des retraites n’est « pas abandonnée »

La Première ministre n’a pas cité dans les chantiers du gouvernement la délicate et controversée réforme des retraites. Mais elle n’est « pas abandonnée » et son « déploiement progressif » sera mené « au cours de l’année 2023 », a affirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il a jugé « fondamental de concerter » en amont.

Patricia MAILLÉ-CAIRE