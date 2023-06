Emmanuel Macron annonce un plan pour rechercher, adopter, entraîner l’intelligence artificielle

Accueil > Ailleurs > Politique > Emmanuel Macron annonce un plan pour rechercher, adopter, entraîner (...)

© Eric Delbecque

L’appel « IA-cluster » vise à faire émerger de 5 à 10 universités et écoles en tant que leaders européens et mondiaux en Intelligence Artificielle (IA). Sélectionnées par un jury international, elles bénéficieront de moyens massifs pour positionner la France dans le peloton de tête de l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche mondial, avec un investissement total de 500 millions d’euros. Ces moyens permettront d’accroître la capacité de la France à attirer les meilleurs talents partout dans le monde, étudiants et chercheurs en intelligence artificielle et à en accélérer la diffusion des usages. Cet appel sera lancé par les ministres chargés de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’autre part, le Secrétariat général pour l’investissement et l’Agence nationale de la recherche.

Atteindre un rang mondial

Ces projets s’appuieront sur les pôles d’excellence existants comme les instituts 3IA, et devront démontrer leur capacité à atteindre un rang mondial, que ce soit par la qualité de leur enseignement, l’excellence de leur recherche, leur potentiel d’innovation et de transfert technologique, ou encore leur attractivité pour des étudiantes et étudiants du monde entier. Ils devront présenter une grande variété de formations, du technicien spécialisé dans l’entraînement et le déploiement d’un modèle d’IA à la chercheuse concevant la future IA générale, en passant par des profils d’IA appliquée (à la médecine, à l’histoire, à la finance, etc.). Cet appel vise à consolider la présence d’au moins 3 établissements français dans le Top 50 mondial des universités dans le champ de l’IA, et de doubler le nombre de spécialistes de haut niveau en IA (notamment ingénieurs et docteurs).

Supercalculateurs, bases de données : donner aux acteurs français les meilleurs moyens pour entraîner leurs IA

L’entraînement et le perfectionnement des nouveaux modèles d’IA nécessitent souvent des puissances de calcul considérables, sur des architectures dont l’achat n’est possible que par les États ou les plus grandes entreprises. En parallèle du soutien à l’émergence d’une offre commerciale souveraine d’entraînement dans le cloud (IA-as-a-Service), la France va pouvoir compter, dans les prochains mois, sur une augmentation de la puissance du supercalculateur Jean Zay (Genci-CNRS), qui sera rendu plus accessible aux développements de l’IA, comme cela a été le cas pour entraîner entre mai 2021 et mai 2022 le modèle Bloom, l’un des premiers giga-modèles en open source. En 2025, le calculateur Exascale, dans lequel la France et l’Union Européenne vont co-investir massivement, permettra un véritable changement d’échelle en décuplant encore la puissance de calcul disponible.

Un appel à projets, opéré par Bpifrance, est également lancé

Un appel à projets, opéré par Bpifrance, est également lancé et doté de 40 millions d’euros pour constituer et mettre à disposition des communs numériques pour l’IA générative, comme par exemple des bases de données d’apprentissage et de test, autre point crucial pour l’entraînement des nouveaux modèles. Ces bases de données ouvertes auront notamment pour intérêt de refléter et valoriser les spécificités françaises et européennes (respect de la vie privée, liberté d’expression, francophonie, …), favorisant ainsi le développement d’IA plus conformes à ces valeurs.

Dans le cadre de cet appel, la mise à disposition de giga-modèles d’IA pré-entraînés et rendus accessibles à tous pourra être soutenue, ainsi que l’adaptation de tels modèles à ces cas d’usages spécifiques à un corps de métier ou un pan de l’économie. Une telle démarche anticipe les transformations que les IA génératives pourraient entraîner dans le monde du travail (métiers du droit, de la création, etc.).

Accompagner les entreprises françaises dans leur adoption de l’IA

Afin d’accompagner les PME et ETI françaises dans leurs processus de transformation numérique, le nouveau dispositif IA Booster France 2030 doit leur permettre d’enrichir leur offre par de nouveaux services, d’améliorer leur compétitivité et de moderniser leur appareil de production grâce à l’IA. Pour ce faire, des modules de formation et de conseils individuels seront proposés aux entreprises, en privilégiant les besoins concrets des entreprises et en tenant compte des spécificités de leur métier.

Ce programme financé par l’État à hauteur de 25 M€ dans le cadre de France 2030 devrait toucher plusieurs milliers d’entreprises ; il sera opéré par Bpifrance, en coordination avec les partenaires et dispositifs territoriaux.

Grand défi international sur l’IA générale

Le président de la République a aussi annoncé le lancement prochain d’un défi d’ampleur internationale destiné à faire émerger et comparer entre elles, dans une réelle émulation et dans des conditions contrôlées (performances comparées selon des mesures standardisées) les meilleures équipes mondiales sur l’IA, dont plusieurs équipes françaises. Ce défi qui s’étendra sur plusieurs mois soumettra les différents modèles développés à des tâches variées (résolution de problèmes, production de contenu, etc.) et de difficulté croissante, pour accompagner l’émergence d’intelligences artificielles d’usage général. Les modalités d’organisation de ce défi seront précisées dans quelques semaines.

stratégie nationale autour de l’intelligence artificielle

Ces annonces s’inscrivent dans la stratégie nationale autour de l’intelligence artificielle lancée en 2018. Le Gouvernement a lancé le 8 novembre 2021 la deuxième phase de cette stratégie, afin d’accroître le nombre de talents formés dans ce domaine et d’accélérer le potentiel de recherche et développement en succès économiques. Près de 2,2 Milliards sont consacrés pour l’IA pour les cinq ans qui viennent, dont 1,5 milliard d’euros de financements publics et 506 millions d’euros de cofinancements privés. Cette seconde phase est tournée vers la diffusion des technologies d’intelligence artificielle au sein de l’économie tout en visant à soutenir le développement et l’innovation sur certains domaines prioritaires tels que l’IA embarquée, l’IA de confiance et l’IA au service de la transition écologique et désormais l’IA générative et les modèles géants de langage.