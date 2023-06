Emmanuel Macron : trois jours dans la cité phocéenne pour lancer l’acte II de ’Marseille en grand’

Accueil > Aix Marseille > Politique > Emmanuel Macron : trois jours dans la cité phocéenne pour lancer (...)

Jamais aucun président de la République, avant Emmanuel Macron, n’aura porté un tel intérêt à Marseille et ne sera resté aussi longtemps dans cette ville. Après l’annonce du plan "Marseille en grand" en 2021 il sera à nouveau dans la cité phocéenne à partir de ce lundi 26 juin et restera jusqu’au mercredi 28 juin.

Emmanuel Macron à Marseille en septembre 2021 pour lancer "Marseille en grand" (Photo archives Joël Barcy)

Cette visite permettra de faire un point sur l’évolution des dossiers, les accélérer dans le cadre de l’acte II du « Plan Marseille en grand » avec une double volonté « améliorer la vie quotidienne des Marseillais et faire réussir Marseille pour la France », explique-t-on du côté des conseillers de l’Élysée qui ajoutent : « Deux ans après les annonces 90% des projets sont lancés ». Conseillers qui prennent bien soin de préciser que si des dossiers avancent : « C’est le fruit de la parfaite collaboration entre l’État et les collectivités que ce soit la Ville, la métropole ou la région. C’est un succès partagé. Le Président a voulu ce plan, il en est responsable mais rien ne peut se faire sans les collectivités ».

Il est également rappelé que "Marseille en grand" c’est un apport de 5 milliards d’euros de l’État qui, avec un effet levier, mobilise 15 milliards d’euros. Un budget qui concerne les écoles : le bâti et la pédagogie « 19 écoles sont en chantier, 60 études sont en cours et l’ambition était d’avoir 59 écoles proposant une pédagogie innovante, nous en sommes à 82 » ; la sécurité, « 300 policiers sont arrivés ainsi que trois compagnies de CRS ainsi que des magistrats sans oublier l’arrivée de 120 médiateurs. Et, deux commissariats vont voir le jour ». Quelques chiffres sont avancés laissant apparaître une baisse de 4,1% des agressions et vols, mais un accroissement des agressions physiques. En revanche, une baisse de 40% du nombre de points de deal sur Marseille est soulignée ; en ce qui concerne le sanitaire : « la somme de 239M€ est annoncé pour le SAMU, l’Hôpital Nord, la Timone, une Maison des femmes et le développement de structures de proximité... » ; pour la mobilité « le soutien financier est important avec une priorité, celle du développement des transports dans les quartiers Nord pour les désenclaver ». Il sera aussi question du Grand Port Maritime et de l’enjeu fondamental que représente le développement de son hinterland.

A propos du logement, il est avancé :« On a plus que doublé la somme pour la réhabilitation urbaine. Les travaux ont commencé, par exemple sur la Busserine, les Flamands ou encore Air Bel » ; il est d’autre part annoncé une séquence dans une copropriété dégradée. En ce qui concerne la culture : « Le programme autour du cinéma se développe ». L’emploi est une question transversale : « On travaille avec le monde économique pour que les investissements publics débouchent sur des emplois pour ceux qui en sont les plus éloignés. Ainsi, par exemple, les crédits pour les écoles favorisent des créations d’emplois dont 4 400 en insertion ». Il a enfin été rappelé que le projet Neede Odysseo était toujours d’actualité.

Michel CAIRE