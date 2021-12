En ce Noël Mgr Aveline archevêque de Marseille délivre un message de solidarité de fraternité et d’espérance

Accueil > Aix Marseille > Société > En ce Noël Mgr Aveline archevêque de Marseille délivre un message de (...)

Mgr Aveline archevêque de Marseille (Photo capture d’écran)

L’archevêque de Marseille avance : « (…) Dans les crises que nous traversons alors que nous naviguons à vue sur un océan d’incertitude ; alors que nous ne savons pas où s’arrêtera cette crise sanitaire qui semble sans fin ; alors que d’innombrables soucis nous assaillent que ce soit économique pour les familles les plus pauvres ou en tout cas à l’équilibre le plus précaire ; que ce soit aussi à cause de l’élection, des élections qui se profilent dans quelques mois et qui parfois exacerbent les tensions, figent les opinions et provoquent plus de colère et de violences verbales que de véritables débats et de discussions ; au milieu de toute cette situation qui caractérise ce Noël particulier, il me semble que c’est important de se donner quelques repères fixes et aussi de se souvenir de quelques traditions solides qui peuvent nous aider (…) »

(...) En conclusion Mgr Aveline souhaite : « Un bon, joyeux, simple et vrai Noël de présence les uns aux autres et d’attention à chacun... »

