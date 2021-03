En mars, comédiens, cheffes d’entreprise et artisans du sud se mobilisent dans la lutte contre le cancer

Accueil > Provence > Société > En mars, comédiens, cheffes d’entreprise et artisans du sud se mobilisent (...)

Photo illustration Hagay Sobol

Le 8 mars à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, la Ligue contre le cancer 13 met à l’honneur toutes les femmes, jeunes filles, mamans, malades, accompagnantes qui ont été touchées de près ou de loin par la maladie.

Tout au long de cette journée découvrez "Ma Maison bien-être" en direct sur Facebook et Instagram puis en replay sur le site de la Ligue contre le cancer 13

-9h30 : Faites du sport, éveil corporel avec Marie et Cardio avec Brice.

-11 heures : Préparez un repas complet avec Karine la reine des boulettes et de la cuisine saine.

-14 heures :Assistez à la conférence « Parcours de femmes » animée par la journaliste Nathalie Houtmann avec les témoignages de Lili Sohn dessinatrice engagée dans la lutte contre le cancer et Anne Farcy fondatrice de la marque de cosmétiques bios Na&t. Posez vos questions et dialoguez avec les invités en direct.

Découvrez en avant-première une œuvre unique créée par Lili Sohn pour la Ligue contre le cancer 13 à l’occasion de cette journée.

Un beau moment de partage et d’écoute

Mars Bleu - Pour vous sensibiliser la Ligue 13 et l’humoriste marseillais Zize vous réservent une surprise à compter du 15 mars. Découvrez sur les réseaux sociaux son invitation décalée au dépistage.

Mois de sensibilisation pour le dépistage des cancers colorectaux - la Ligue contre le cancer alerte sur les retards de diagnostics et les complexifications préoccupantes de parcours de soins. L’association insiste par ailleurs sur l’importance du dépistage, notamment pour le cancer du côlon : simple et indolore, le test peut sauver des vies !

Détecté à un stade précoce, les cancers colorectaux peuvent être guéris dans 9 cas sur 10… Pour briser ces tabous, la Ligue poursuit ses actions de sensibilisation en misant résolument sur des opérations participatives ludo-éducatives.