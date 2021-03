Enedis. Important chantier d’enfouissement dans le massif de la Sainte-Victoire

Accueil > Provence > Economie > Enedis. Important chantier d’enfouissement dans le massif de la (...)

Le franchissement du barrage de Bimont sera réalisé par un enfouissement sous trottoir aval ©Enedis

Depuis octobre 2020, Enedis réalise un important chantier d’enfouissement et de renouvellement des réseaux électriques dans les communes du Tholonet (13), Saint-Marc-Jaumegarde (13) et Beaurecueil (13). L’objectif est de moderniser le réseau et le rendre moins sensible aux aléas climatiques pour améliorer la qualité et la continuité de la desserte en électricité. Frédéric Beringuier, Directeur Enedis Bouches-du-Rhône, a convié les élus de Vauvenargues, Saint-Antonin-sur-Bayon, le Président du Grand site de la Sainte-Victoire ainsi qu’un représentant de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour leur présenter le chantier d’envergure mené dans le massif de la Sainte-Victoire avec l’enfouissement de près de 5 km de réseau électrique.

Des travaux de sécurisation et de renforcement du réseau électrique dans le massif de la Sainte-Victoire

Visite du chantier d’enfouissement ©Enedis

En termes de sécurisation, il s’agit de restructurer les réseaux constitués de conducteurs aériens en câbles nus soit par leur remplacement par des câbles isolés ou la création de canalisations souterraines, et ceci afin d’éliminer les risques d’incendies et neutraliser les points avifaunes indus par ce type de réseau. La ligne aérienne « Aqueduc Barrage » est ancienne (1957) et en pleine zone boisée.

En termes de renforcement, il s’agit de dimensionner les réseaux pour apporter une meilleure qualité de fourniture au regard des besoins croissants du territoire. Le projet en cours de sécurisation et de renforcement du réseau HTA 20KVA entre les postes de transformation « Aqueduc » situé sur la Commune du Tholonet et « Ginestelle » situé sur la Commune de Saint-Marc-Jaumegarde, consiste à la suppression de la ligne aérienne (3 km) qui chemine à travers la forêt et la garrigue du massif de La Sainte-Victoire et son remplacement par la réalisation d’une canalisation souterraine (4,6 km).

Le programme pour la réalisation des travaux se déroulent d’Octobre 2020 à Mai 2021 pour la pose et la mise en service du réseau souterrain, et d’Octobre à Novembre 2021 pour la dépose de la ligne électrique HTA 20KVA. Les dates sont imposées par l’étude Naturalia et le programme travaux est en lien avec ceux devant avoir lieu par la Société du Canal de Provence, SCP, sur leur ouvrage.

Sur ce chantier, Enedis investit 750 000 euros pour la modernisation et le développement des réseaux électriques. Les travaux d’enfouissement sont réalisés par l’entreprise CER. La dépose du réseau électrique aérien sera réalisée par l’entreprise Battaglino et interviendra en octobre 2021 avec un hélico Super Puma. Le dossier technique est en cours d’étude avec le grand site de la Sainte Victoire.

Eric Gialis, Société RDI, a en charge l’assistance maitrise d’oeuvre pour Enedis pour l’ensemble de ce chantier d’envergure.

Hydrodemolition - Une technique innovante pour franchir le barrage de Bimont

Le franchissement du barrage de Bimont sera réalisé par un enfouissement sous trottoir aval. La démolition du trottoir doit se faire en Hydrodémolition. Cette technique de pointe n’est pas sans risque vu la pression exercée pour casser le béton, près de 3 000 Bars, et le bruit engendré avec à proximité un niveau sonore de 100 à 115 décibels. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Hydro Décapage SAS IPPI.

Pour ces raisons, il est impératif d’interdire l’accès du Barrage aux passants.

La rédaction

Fermeture des accès à la crête du barrage de Bimont du 6 au 21 avril 2021

La route sera fermée à la circulation y compris les week-ends. Une déviation sera mise en place durant la durée des travaux.