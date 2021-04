Enedis recrute 2 000 collaborateurs et mise sur un forum de l’emploi digital

Accueil > Provence > Société > Enedis recrute 2 000 collaborateurs et mise sur un forum de l’emploi (...)

Crise sanitaire oblige, les 5 et 6 mai, Enedis s’adapte et propose un forum de l’Emploi 100% digital pour 96 postes à pourvoir dans la zone Provence Alpes du Sud.

©Enedis

Enedis est en quête de plus de 2 000 collaborateurs à travers toute la France, pour 680 postes en CDI et 1 300 contrats en alternance. Sur les territoires des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, se sont 96 collaborateurs qui sont recherchés. Cette vague de recrutement massive est opérée pour répondre aux enjeux de développement du réseau public de distribution d’électricité, d’intégration des nouveaux usages électriques et plus globalement de décarbonation de l’économie.

Actuellement, les profils les plus demandés sont :

Technicien d’Intervention Polyvalent H/F

Technicien Poste Source H/F

Chargé de Projets H/F

Programmateur CPA (cellule de pilotage des activités) H/F

Ingénieur en électrotechnique H/F

Numérique H/F

Un forum de l’emploi totalement digitalisé

Contraint par les problématiques de restrictions sanitaires, le spécialiste de l’énergie a donc opté pour un forum de l’emploi totalement digitalisé, pensé pour être un moment de dialogue et d’échange. Sur les stands virtuels, les candidats pourront rencontrer virtuellement des salariés d’Enedis, échanger avec eux sur leur métier, les formations qui correspondent à leur volonté de carrière, mais également leur quotidien et les valeurs de service public qui les animent.

Les participants pourront naviguer sur la plateforme et consulter des fiches métiers, des témoignages de salariés, mais également des offres d’emploi et leur localisation géographique sur l’un des 800 sites de l’entreprise en France, dont les 96 sur les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

De nombreux rendez-vous online et des datings pros

Quatre conférences sont également programmées :

Enedis recrute : les ambitions d’Enedis en matière de transition énergétique

Les métiers d’Enedis et ses missions de service public

Les salariés d’Enedis racontent leur expérience : témoignages de jeunes embauchés

L’ambition sociale et sociétale d’Enedis

Parmi les intervenants, de ces deux journées online, il sera possible de poser des questions à :

Olivier Duhagon, Directeur des Ressources Humaines d’Enedis

Karine Revcolevschi, Directrice Régionale Ile-de-France Ouest

Patrick Lyonnet, Directeur Régional Sillon-Rhodanien

Pascal Dassonville, Directeur Régional Côte d’Azur

Hind Kassite, DSI Ingénieur SI

Christine Blanc-Michelland, Responsable Diversité

Mathieu Seller