Ensemble baroque de Nice : la toile comme scène d’expression libre

Pour les mélomanes, il est inconcevable de vivre sans musique. Point question donc de laisser un virus museler l’ensemble baroque de Nice et lui interdire de distiller ces notes envoutantes. Pour le coup, Gilbert Bezzina et sa formation ont décidé de donner un concert en live sur la toile.

©Lionel Bouffier

Le talentueux Gilbert Bezzina et ses musiciens ont donc choisi Youtube pour nous offrir leur récital. Comme chaque année, ces « amateurs » d’instruments anciens vont donc satisfaire les aficionados, mais cette fois, avec un rendez-vous virtuel. Autour des œuvres de Girolamo Frescobaldi, Pandolfi Mealli, Antonino Bertali,Johann Jakob Walther et de Dario Castello, les très prisés Gilbert Bezzina, Daniele Bovo, violoncelle, Vera Elliott, clavecin, et Sergio Basilico, théorbe, s’en donneront donc à cœur joie.

Un concert sur la toile pour cause de Covid

Le chef d’orchestre va tenir la promesse qu’il avait faite lors de la conférence de presse de présentation de la saison : jouer des morceaux d’artistes exceptionnels qui n’avaient été que très peu entendus auparavant. Pendant un temps, ce satané Covid a menacé l’événement, mais fort heureusement décision a été prise de se rabattre sur la toile. Certes ce n’est pas un vrai concert et le rendu acoustique ne sera certainement pas parfait, mais il a au moins le mérite de contenter des amoureux qui ont été trop souvent sevrés de musique depuis plus d’un an.

D’autres concerts « malins » et sauvages déjà prévus

Et comme l’ensemble baroque de Nice n’est pas du genre à subir une crise, il fourmille d’autres idées comme un récital en plein air sur le parvis de la gare du Sud ou dans différents lieux de Nice… En attendant, rendez-vous est donc pris le 12 mars 2021 à 20h30 sur Youtube pour une bonne dose de dièses et de croches…. Sans modération !

Mathieu Seller