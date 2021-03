Entrepreneurs dans la Ville à Marseille : La productrice de cinéma marseillaise Sabrina Agresti-Roubache marraine de la 2e promotion

Accueil > Aix Marseille > Economie > Entrepreneurs dans la Ville à Marseille : La productrice de cinéma (...)

La productrice Sabrina Roubache-Agresti marraine de la 2e promotion "Entrepreneurs dans la Ville à Marseille " (Photo D.R.)

Ce sont 22 porteurs de projets qui se lanceront dans une aventure de deux ans avec un seul objectif, celui de devenir des entrepreneurs accomplis. Ce programme est porté depuis sa création par l’association nationale Sport dans la Ville. A Marseille, il est soutenu par Kedge Business School et Polytech Marseille. Ce lancement se tiendra en présence de la marraine de cette nouvelle promotion : Sabrina Agresti-Roubache, productrice et fondatrice de Seconde Vague Production et élue à la CCI Aix-Marseille Provence.

Deux ans d’accompagnement pour lancer des entreprises à succès

Depuis 13 ans, Sport dans la Ville et l’emlyon accompagnent les projets de création d’entreprises de jeunes issus ou résidents de quartiers prioritaires de la ville (QPV) à travers le programme Entrepreneurs dans la Ville. Grâce au soutien de la Banque Publique d’Investissement (BPI), le programme est présent depuis 2020 dans 5 grandes villes en France : Lille, Lyon, Marseille, Paris et Saint-Étienne. A la suite d’un processus de sélection rigoureux, 22 entrepreneurs marseillais ont été sélectionnés sur la base de leur détermination, le potentiel de leur idée et de leur capacité à mener à bien un projet entrepreneurial. L’objectif étant de créer de l’emploi et faire émerger de nouveaux modèles de réussite pour les jeunes des quartiers. C’est avant tout la variété des projets et des parcours des porteurs qui fera le succès de cette promotion : tous niveaux d’études une moyenne d’âge de 30 ans et des secteurs d’activité multiples (média, développement web, transport, commerce, restauration...).

Pour faire décoller le potentiel entrepreneurial de ces jeunes et les aider à aller au bout de leur ambition, une équipe dédiée les accompagne durant deux années, gratuitement. « Notre objectif est de sélectionner dans chaque ville un nombre d’entrepreneurs limité afin d’investir un maximum de moyen sur les jeunes qui témoignent du meilleur potentiel. Avec nos partenaires académiques, nous avons développé un accompagnement de grande qualité qui dure deux ans, avec une première phase intensive de 6 mois pour mieux construire son projet et une seconde de 18 mois pour le développer dans les meilleures conditions », indique Philippe Oddou, directeur général de Sport dans la Ville, qui sera présent pour l’événement du 17 mars.

Un programme aux couleurs marseillaises : une marraine de promotion impliquée

Pour assurer son succès à Marseille, l’intégration du programme dans l’écosystème local a été une priorité. Au-delà des liens créés avec les différents acteurs de l’accompagnement et de l’entrepreneuriat du territoire (Carburateur, ADIE, IMM, Positiv Planet...), EDLV s’est entouré de partenaire académique du territoire. Ainsi, Kedge Business School est l’opérateur pédagogique local et Polytech Marseille assure l’accueil de la formation initiale et le lien avec ses étudiants ingénieurs.

Après Philippe Véran, fondateur de Biotech Dental, pour la promotion 2020, c’est Sabrina Agresti Roubache, productrice, fondatrice de Seconde Vague Production et élue à la CCI Aix Marseille Provence qui endossera 2 ans durant le rôle de marraine pour cette promotion 2021. Sa mission consistera à suivre les entrepreneurs, les aider dans le développement et la structuration de leurs projets et, de leur faire découvrir l’écosystème marseillais. Entrepreneure native de Marseille elle à cœur de partager son expérience avec cette nouvelle génération de porteurs de projet. A travers ses nombreux engagements elle souhaite aussi favoriser le développement économique de son territoire. Ce consortium de partenaires s’inscrit dans une seule et même ambition : mettre en place un accompagnement de grande qualité et permettre aux entrepreneurs de rayonner et de révéler pleinement leur potentiel. Le 17 mars marque la première étape de cette belle aventure pour les jeunes Entrepreneurs dans la Ville.

A propos de Sport dans la Ville

Principale association d’insertion par le sport en France. Créée en 1998, Sport dans la Ville assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers difficiles. Elle accompagne 7 000 jeunes au niveau national et a ouvert son 1er terrain à Marseille en octobre 2019 à Frais Vallon pour y animer des séances sportives gratuites et mixtes les mercredi et samedi toute la journée. L’ensemble des programmes développé par l’association permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 6 500 jeunes issus de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les programmes :

• Apprenti’Bus : ateliers de lecture, d’écriture et de communication au profit des 280 enfants.

• L dans la Ville pour l’émancipation et l’insertion professionnelle de 1 400 jeunes filles de l’Association.

• Job dans la Ville destiné à aider 1 300 jeunes, dès l’âge de 15 ans à réussir leur orientation et leur insertion professionnelle.

• Le programme d’aide à la création d’entreprises Entrepreneurs dans la Ville, qui a permis depuis 2007 la création de 259 entreprises.

La rédaction