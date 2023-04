Entretien. Christophe Madrolle : ’Le lancement de la stratégie régionale pour la biodiversité est réussi’

Accueil > Provence > Politique > Entretien. Christophe Madrolle : ’Le lancement de la stratégie (...)

Destimed : Le lancement de la stratégie régionale pour la biodiversité s’est tenu le 14 avril à l’Hôtel de région. Quel bilan peut-on en tirer ?

Christophe Madrolle : Que dire ? Le lancement a fait salle comble, les débats ont été très constructifs. Et, dans ce cadre, je souhaite en premier remercier les services régionaux, les acteurs de la biodiversité régionales et Renaud Muselier de porter aux côtés de l’État cette stratégie. Je tiens également à rappeler que c’est un exercice obligatoire pour les régions - loi du 8 août 2016- qui précise que « chaque région définit et met en œuvre une stratégie régionale en faveur de la biodiversité ». Dans ce cadre la stratégie régionale pour la biodiversité de la Région Sud se veut très opérationnelle, transdisciplinaire et sera la feuille de route pour agir collectivement en faveur de la nature. L’objectif est de se doter d’un cadre d’actions coconstruit, issu d’un diagnostic partagé avec les acteurs du territoire régional. La journée du 14 avril s’inscrivait dans cette dynamique et elle a été couronnée de succès. Nous avons eu plus de 300 participants représentant toutes les grandes organisations et associations, œuvrant dans le domaine de la biodiversité, venues de tous les départements de la Région. Et, tout au long de la journée, la parole a énormément circulé dans les divers ateliers qui ont eu lieu. Cette réunion est une invitation à redoubler d’efforts.

Comment cette journée a-t-elle été préparée ?

La Région Sud, en tant que chef de file pour la protection de la biodiversité, a initié fin 2022, le processus collaboratif d’élaboration de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB). Un processus qui se conclura par un vote des élus régionaux prévu fin 2023. Axé sur le service rendu par la nature à l’humain, le travail d’élaboration de la SRB s’est décliné autour de ces différents axes : se nourrir, boire, respirer, se loger, se déplacer, produire, se divertir. Cette politique est portée par Renaud Muselier qui ne veut pas de bla-bla mais du concret et qui a fixé deux objectifs principaux : mettre en synergie les actions de l’ensemble des partenaires du territoire en faveur de la nature d’une part et d’autre part mobiliser l’ensemble de la population de la Région pour la préservation de la nature et des services qu’elle rend. Et toute la Région est mobilisée en ce sens comme les agences, les réseaux. Cette mobilisation fait que le tissu associatif a réagi positivement. Il est partie prenante de ce schéma.

Et maintenant...?

Nous allons poursuivre le travail de coconstruction, mettre en place de nouvelles rencontres avant de voter ce schéma.

Propos recueillis par Michel CAIRE