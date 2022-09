Accueil > Provence > Politique > Environnement maritime. La Méridionale se met au vert

Une première mondiale à bord

La technologie n’est pas nouvelle, elle est éprouvée à terre sur des incinérateurs depuis une vingtaine d’années, mais la « marinisation » du procédé est plus complexe qu’il n’y paraît. « Les marins ne sont habitués qu’à manier du liquide, là il faut injecter de la poudre de bicarbonate de sodium dans les gaz d’échappement à la sortie des moteurs », indique Christophe Séguinot, le directeur technique de la Méridionale. « En outre on ne savait pas comment réagirait cette technique sur un navire en mouvement. Aujourd’hui on est surpris par la qualité des résultats. On supprime 99% des oxydes de soufre et 99,9% des particules fines et ultrafines. L’organisme de contrôle a même dû vérifier ses appareils tant l’élimination des particules était spectaculaire », ajoute en souriant Christophe Séguinot. La deuxième phase de dépollution porte « sur la réduction significative des oxydes de soufre d’environ 70% ». Voici comment ça marche.

Investir malgré une situation difficile

La Méridionale a poursuivi son investissement en matière environnementale malgré une situation économique difficile depuis la perte de marchés en 2009. Électrification des navires à quai en 2017 puis investissement dans ces filtres à particules sur le Piana à partir de 2019. « C’est une volonté de l’actionnaire (le groupe STEF) d’être des pionniers en matière d’industrie écologique. Une volonté d’agir pour protéger notre futur », estime le président de la Méridionale, Marc Reverchon.

Une incitation pour les croisiéristes ?

Le maire de Marseille boit du petit lait en voyant ce navire zéro particule. Lui qui a lancé une pétition en ligne pour dénoncer la pollution des bateaux de croisière à Marseille. « C’est une petite compagnie qui fait le job, qui investit pour réduire la pollution à quai depuis plusieurs années et en mer aujourd’hui. Donc ce que je demande depuis des années est possible. Les grosses compagnies de croisière peuvent largement réaliser ce qu’une petite société a fait. C’est une histoire de volonté. Je me battrai pour qu’elles le fassent ».



Un cercle vertueux

« En mettant des moyens publics au départ on peut inciter les divers opérateurs à évoluer », estime Renaud Muselier qui a lancé une "COP d’avance" en 2017 lors de l’Acte I de "Méditerranée du futur". Il faut, poursuit-il : « Une prise de conscience collective. C’est un cercle vertueux mais il n’y a pas d’autre issue. On investit dans l’électrification des quais et pour ce filtre c’est 4 millions d’euros. Ces efforts permettent le développement économique de la cité et offrent une qualité de l’air pour les Marseillais ».

Fierté à bord

Le commandant du navire affiche une certaine fierté en montant à bord. Piloter un navire propre c’est bon pour l’environnement et pour moral. « Les passagers posent des questions, se demandent pourquoi il n’y a pas de fumée. Certains m’interrogent pour savoir s’il est électrique », ajoute Vincent Lamouroux avec un sourire.

Reste à savoir si les 3 autres bateaux pourront être équipés du même dispositif car la flotte n’est pas toute jeune et l’investissement lourd.

