Accueil > Sports > Équipe de France - Euro 2021 : Deschamps rappelle Benzema

La rumeur courait depuis lundi, elle a été confirmée hier soir. Après six ans d’absence et la rupture entre le sélectionneur et l’avant-centre du Real Madrid, la liste des joueurs qui vont participer au Championnat d’Europe voit le retour de Karim Benzema.

Didier Deschamps en conférence de presse mardi 18 mai (Photo capture d’écran FFF)

Au micro de TF1, Didier Deschamps a précisé : « On s’est vu et on a discuté longuement. On en avait besoin. Il y a eu une longue réflexion de ma part et j’ai pris la décision de le sélectionner. Tout le monde a droit à l’erreur. J’ai fait ce choix pour l’intérêt de l’Equipe de France. » Benzema n’a plus été sélectionné depuis le 8 octobre 2015 face à l’Arménie.

Quinze champions du Monde sont sur cette liste de 26

Absent de l’Euro 2016 et du Mondial 2018, le natif de Lyon a 33 ans. Il compte 81 sélections et il a inscrit 27 buts. Benzema était impliqué dans l’affaire de « la sex tape » l’opposant à Mathieu Valbuena. Non retenu pour l’Euro 2016, il avait déclaré dans une interview à Marca que Didier Deschamps « avait cédé à une partie raciste de la France en ne pas le sélectionnant. »

Quinze champions du Monde sont sur cette liste de 26. L’UEFA a décidé que trois réservistes soient ajoutés à la liste des vingt-trois à cause de la Covid-19. Meilleur attaquant français de la saison 2020-2021 avec 29 buts et 8 passes décisives dans le championnat d’Espagne, Karim Benzema fait partie des meilleurs avants-centres du monde. Il peut former avec Kylian Mbappé un duo d’attaquants très efficace. Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Ousman Dembele et Kingsley Coman sont les autres attaquants qui peuvent jouer avec Benzema pour le plus grand bonheur des Bleus qui visent le titre de Champion d’Europe.

Gilbert DULAC