Football. Équipe de France : deux objectifs en 2021

La sélection de Florian Thauvin en équipe de France dépend du niveau de ses performances avec l’OM (Photo archives Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Didier Deschamps et le staff technique des Bleus auront beaucoup de travail en 2021. Si la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 diminue ou disparaît, l’équipe de France jouera au moins onze matchs entre mars et novembre. Le 24 mars, ce sera le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar avec la réception de l’Ukraine au Stade de France. Le Kazakhstan, la Bosnie-Herzégovine et la Finlande sont les autres adversaires de la France en matchs éliminatoires. Du 11 juin au 11 juillet 2021, l’Europe du football a rendez-vous dans douze villes. Les Bleus joueront contre l’Allemagne le 15 juin à Munich, quatre jours après ils seront opposés à la Hongrie à Budapest. Le 23 juin, ils défieront le Portugal qui les avait battu en finale de l’Euro 2016 à Paris. A l’automne, place à la phase finale de la Ligue des Nations en Italie. La Belgique sera opposée à la France le 7 octobre. Les Diables Rouges espèrent prendre leur revanche de la demi finale de la Coupe du Monde en Russie où les Bleus les avaient battu (1-0). L’Italie et l’Espagne sont les autres nations qualifiées pour la deuxième édition de la Ligue des Nations organisée par l’UEFA.

Didier Deschamps peut compter sur le groupe des vingt-trois Champions du Monde

Pour ces trois compétitions, Didier Deschamps peut compter sur le groupe des vingt-trois Champions du Monde avec d’autres joueurs à tous les postes. Dans les buts, Hugo Lloris le titulaire et Steve Mandanda le numéro deux seront confirmés à leur place. Le poste de numéro trois se jouera entre le Lillois Mike Maignan et le Bordelais Benoît Costil. En défense, Samuel Umtiti longtemps blessé et qui n’a pas repris la compétition a la concurrence de Presnel Kimpembe qui a déjà formé la charnière avec Raphaël Varane. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont titulaires. Les autres candidats sont Dayo Upamecano, Clément Lenglet, Léo Dubois, Lucas Digne et Ferland Mendy. Au milieu, Paul Pogba et N’Golo Kanté sont des valeurs sûres. Adrien Rabiot a marqué des points depuis son retour en sélection. Corentin Tolisso est un bon milieu défensif. Steven Nzonzi et Moussa Sissoko sont toujours sélectionnables. Le Rennais Eduardo Camavinga peut être la révélation du Championnat d’Europe comme milieu offensif. Enfin en attaque, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann et Olivier Giroud sont complémentaires et forment une trio offensif efficace. Kingsley Coman et Antony Martial peuvent les rejoindre. Nabil Fekir et Wissam Ben Yedder pourraient être sur le banc des remplaçants. Florian Thauvin doit retrouver son meilleur niveau pour porter le maillot bleu en 2020.

Gilbert DULAC