Espace. CNRS-CEA. Première observation d’une accélération record de particules cosmiques dans une nova

[1] Plus de 230 chercheurs et chercheuses de 41 instituts dans 15 pays différents sont impliqués dans la collaboration internationale H.E.S.S. et ont contribué à ces travaux. H.E.S.S. est un réseau de cinq télescopes destinés à l’étude des rayons gamma cosmiques. Les télescopes sont situés en Namibie, près du haut plateau du Gamsberg, dans une région connue pour ses excellentes propriétés optiques. Quatre télescopes H.E.S.S. ont été mis en service en 2002/2003, le cinquième télescope, beaucoup plus grand, connu sous le nom de H.E.S.S. II, est opérationnel depuis juillet 2012 et étend la couverture énergétique vers des énergies plus basses, tout en améliorant encore la sensibilité du réseau.