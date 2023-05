Espace. Lancement réussi de 5 satellites de rechange additionnels construits par Thales Alenia Space pour la constellation modernisée Iridium®

Accueil > Ailleurs > Sciences > Espace. Lancement réussi de 5 satellites de rechange additionnels construits (...)

Constellation modernisée Iridium © Thales Alenia Space Master Image Programmes

Ce lot de cinq satellites fait suite à huit lancements [1] réalisés avec succès entre janvier 2017 et janvier 2019, pour un total de 75 satellites Iridium déjà déployés qui forment un système totalement opérationnel en orbite terrestre basse (LEO) à environ 780 km d’altitude. Plus précisément, cette constellation fonctionne avec 66 satellites opérationnels, répartis sur six plans orbitaux de 11 satellites chacun, et sera désormais renforcée par 14 satellites de rechange en orbite.

Satellites de rechange additionnels de la constellation de télécommunications Iridium © Northrop Grumman

En tant que maître d’œuvre de la campagne Iridium Next, Thales Alenia Space est responsable de toutes les activités d’ingénierie, de fabrication, d’approvisionnement, d’intégration et de validation au sol et en orbite des performances globales de la constellation. La production en série a été réalisée sur le site de Northrop Grumman, sous-traitant de Thales Alenia Space, à Gilbert, en Arizona (Etats-Unis), où les cinq satellites de rechange ont été stockés.

« Engagé depuis 13 ans aux côtés d’Iridium et de sa constellation modernisée, Thales Alenia Space est particulièrement fière de soutenir Iridium dans la résilience et la croissance de ses activités », a déclaré Marc-Henri Serre, Vice-Président Exécutif des activités Télécommunications de Thales Alenia Space.

Iridium, la constellation la plus performante, flexible et sophistiquée au monde

La constellation Iridium représente ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de technologie et de flexibilité. Cette constellation offre une couverture terrestre globale et une infrastructure sol limitée, puisque chaque satellite est relié aux quatre satellites les plus proches, devant, derrière, à droite et à gauche. Quelle que soit la position de l’utilisateur sur terre, en mer ou dans les airs, Iridium lui offre une couverture réseau lui permettant de communiquer. Cet accès direct au satellite, que ce soit pour l’émission ou la réception, permet de fournir des liaisons fiables à tout moment, y compris en cas de catastrophes naturelles ou de conflits, dans les lieux les plus reculés, et cela de façon sécurisée et protégée contre tous risques d’intrusion et de piratage.

La rédaction