Etude PAP : Un été 2021 exceptionnel pour les vacances en France

©Hagay Sobol

La tendance est limpide : pour l’été 2021 les vacanciers misent sur les réservations de maisons avec une augmentation de + 65,1 % par rapport à 2019. Cet engouement est en grande partie dû à la volonté des Français à savourer des congés en famille ou entre amis, après des mois de restrictions de déplacements.

Pour les destinations, comme on pouvait s’y attendre, la mer reste la préférée des Français avec 77 % du total des réservations. Au palmarès des endroits les plus prisés, le Sud-Est est le grand gagnant (+ 47 % pour la Côte-d’Azur), devant la Corse (+ 46,2 %). De son côté, la campagne n’est pas à plaindre avec + 82,4 % de réservations. Parmi les grands perdants, on note la Dordogne et le Lot, d’une part…. Le Vaucluse, la Drôme et l’Ardèche d’autre part.

Des réservations qui se faisaient attendre

Les réservations se sont donc faites désirées ! Ainsi, jusqu’à fin mars 2021, les professionnels s’inquiétaient face à un retard de - 21 %. Il aura donc fallu attendre jusqu’au week-end de Pâques pour voir une envolée qui n’a eu depuis de cesse de se confirmer au point d’afficher une progression de + 30,7 % au 31 mai 2021 par rapport au 31 mai 2019.

Au niveau des tarifs, on note également des augmentations pour de nombreuses destinations :

• + 15,7 % en Atlantique Sud (33, 40, 64)

• + 15,3 % dans le Languedoc (30, 34, 11, 66)

• + 13,2 % en Corse

Mathieu Seller