Étudiants. Escape game entrepreneuriat : 8 heures pour sortir du lot les 25 et 26 mars

La 1ère édition des « 8h chrono » organisée par Pépite Provence (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) et portée par Aix-Marseille Université (AMU) se tiendra les 25 & 26 mars de 8 heures à 18h30 dans un format 100% digital.

140 étudiants sont attendus pour tester et/ou développer leur fibre entrepreneuriale

Ce seriousgame est ouvert à tous les étudiants des établissements membres de Pépite Provence (Aix-Marseille Université, Université d’Avignon, Sciencespo Aix, l’ENSAM, École Centrale de Marseille, l’École des Mines de Saint-Étienne, le Rectorat Aix-Marseille) et vise à les sensibiliser aux réalités de l’entrepreneuriat. Proposé sous forme d’un escape game à huis clos, imaginé en collaboration avec l’Incubateur Belle de Mai, il permettra aux 140 étudiants attendus de tester et/ou développer leur fibre entrepreneuriale en vivant des situations réelles, à l’instar de néo-entrepreneurs.

Durant 8 heures les étudiants vont revêtir le costume d’entrepreneur néophyte se lançant dans le secteur du « rétrogaming ». Au programme : rebondissements de situation, compétitivité, créativité, stratégie de développement et de leadership pour se hisser sur le podium et gagner la partie. A l’issue de chaque journée, un prix sera décerné à l’équipe gagnante par un jury composé des partenaires de Pépite Provence. De nombreux lots seront offerts par les entreprises d’étudiants entrepreneurs accompagnés par Pépite Provence. Cette action bénéficie du soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, de la Région Sud, de la Métropole Aix-Marseille ainsi que de EDF, la Cepac et BPI.

