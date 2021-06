Accueil > Sports > Euro 2021. France 1- Allemagne 0 : Les Bleus maîtrisent l’Allemagne



Ils ont souffert, ils ont plié mais ils n’ont pas rompu. Les joueurs de Didier Deschamps, Champions du monde en 2018, ont battu ceux de Joachim Low, Champions du monde en 2014. Et comme si c’était un signe du destin, Matt Hummels qui avait inscrit le but qui avait éliminé la France en 2014 en quart de finale au Brésil, a inscrit le but contre son camp qui a permis aux Bleus de s’imposer à Munich. Ce fut un combat physique gagné dans la douleur au bout de huit minutes de temps additionnel qui paraissaient interminables. Cette équipe de France a un mental d’acier et des techniciens talentueux qui dominent leur sujet.

La France a gagné la bataille du milieu

Paul Pogba a fait un excellent match en délivrant une passe décisive. Il a défendu et s’est porté vers l’avant, en soutien des attaquants. N’Golo Kanté a effectué un travail de récupération et de relance précieux. La France a gagné la bataille du milieu. La défense a été solide et Lucas Hernandez a centré vers Hummels qui a battu Neuer. Kylian Mbappé aurait dû bénéficier d’un penalty. L’attaquant parisien a marqué un but refusé pour hors-jeu. Il a aussi été passeur décisif sur le but refusé à Benzema pour un deuxième hors-jeu. Disciplinés et solidaires, les coéquipiers d’Hugo Lloris ont mis en échec les attaques allemandes. L’Allemagne a terminé le match avec quatre attaquants en vain. Il faut bien récupérer avant d’aller à Budapest jouer contre la Hongrie, battu par le Portugal (3-0), avec deux buts de Cristiano Ronaldo.

Gilbert DULAC