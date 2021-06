Euro 2021. Hongrie 1-France 1 : Les Bleus évitent le piège de Budapest

Accueil > Sports > Euro 2021. Hongrie 1-France 1 : Les Bleus évitent le piège de (...)



Est-ce l’horaire du coup d’envoi ou la fournaise de la Puskas Arena qui expliquent le match moyen des Bleus dans la capitale hongroise ? L’équipe de France se dirigeait vers les vestiaires, les têtes baissées, quand l’arbitre anglais Mr Oliver siffla la mi-temps. Le temps additionnel était fatal à la défense du capitaine Hugo Lloris. Une faute collective de placement et une faute individuelle de Benjamin Pavard qui a raté son match, offraient à Fiola l’occasion d’ouvrir le score pour les Magyars. Les joueurs de Didier Deschamps avaient pourtant eu deux occasions nettes. Un centre de Digne était repris d’un coup de tête par Mbappé et passait de peu à côté des buts de Gulasci (16e). Servi par Mbappé, Benzema ratait sa reprise alors que le gardien était battu (29e). La seule occasion de but des Hongrois se terminait au fond des filets de Lloris, alors que les Bleus auraient dû au moins mener (1-0) à la pause. Didier Deschamps sortait Rabiot et le remplaçait par Dembele. Avec quatre attaquants, la France forçait enfin le verrou hongrois grâce à Antoine Griezmann qui égalisait. Malgré l’entrée en jeu de Giroud à la place de Benzema, le score n’évoluait plus. Blessé, Ousmane Dembele a été remplacé par Thomas Lemar (87e).

L’Allemagne corrige le Portugal (4-2)

Mercredi prochain, les Bleus seront opposés au Portugal à 21 heures à Budapest. Les Allemands ont battu les Portugais à Munich. Après avoir pourtant ouvert le score par Cristiano Ronaldo, les Portugais ont craqué en concédant deux buts en trois minutes marqués par Kai Havertz et Rafael Gueirrero contre son camp. En deuxième mi-temps, Kai Havertz et Gosens étaient les buteurs allemands. Malgré un but de Diego Jota, les Champions d’Europe s’inclinaient face à des Allemands qui montent en puissance. Mercredi prochain, l’Allemagne sera opposé à la Hongrie à Munich.

Le classement du Groupe F avec la différence de buts

1er France 4 points + 1, 2e Allemagne 3 p + 1, 3e Portugal 3 p + 1, 4e Hongrie 1p - 3

Gilbert DULAC