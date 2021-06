Accueil > Sports > Euro 2021. Hongrie-France : Confirmer et se qualifier



Le Stade Ferenc Puskas où l’équipe de France va jouer contre les Hongrois cet après-midi, est un stade chargé d’histoire. Il porte le nom du buteur et meneur de jeu de la grande équipe de Hongrie des années cinquante : Ferenc Puskas, aussi appelé « le Major galopant », finaliste de la Coupe du Monde en 1954 et qui porta les maillots du Honved Budapest et du Real Madrid avec Raymond Kopa et Alfredo Di Stephano à la fin des années cinquante.

Une victoire permettrait la qualification

Vainqueurs de l’Allemagne (1-0) mardi dernier, les joueurs de Didier Deschamps doivent s’imposer dans un stade à guichets fermés devant 67 000 spectateurs avec une ambiance hostile et une chaleur étouffante. 4 000 supporters français vont les encourager. Un succès et six points au classement du Groupe F leur permettraient d’obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale sans être tributaire du troisième match contre le Portugal mercredi 23 juin à Budapest. Didier Deschamps devrait reconduire le même onze de départ que face à l’Allemagne. Il pourrait cependant effectuer deux ou trois changements.

À 18 h à Munich, l’Allemagne sous pression reçoit le Portugal, Champion d’Europe en 2016 et qui a battu la Hongrie (3-0). Hier, la Suède a battu la Slovaquie (1-0), la République Tchèque et la Croatie ont fait match nul (1-1) et l’Angleterre et l’Écosse ont également partagé les points (0-0). L’Italie, la Belgique et les Pays Bas sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.

Gilbert DULAC