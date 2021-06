Euro 2021. Italie 3-Suisse 0 : L’Italie qualifiée pour les huitièmes de finale

Accueil > Sports > Euro 2021. Italie 3-Suisse 0 : L’Italie qualifiée pour les huitièmes de (...)

Deux buts de Locatelli et un but d’Immobile offrent aux Italiens la qualification.



Dans la chaude ambiance du stade Olympique de Rome, les Suisses ont fait de la résistance face à une équipe italienne qui a imposé son jeu. La Suisse n’a jamais inquiété Donnaruma et sa défense dirigée par le capitaine Giorgio Chelini, sorti blessé (24e). L’intervention du VAR refusait un but aux Italiens pour une faute de main de Chelini. Un centre de Berardi, repris par Locatelli permettait à l’Italie d’ouvrir le score. Locatelli (51e) et Immobile (88e) confirmaient avec un but chacun, la supériorité italienne sur le match.

Dans l’autre match du Groupe A, le Pays de Galles a battu la Turquie (2-0) qui est dernière du groupe avec zéro point. Dans le groupe B, la Russie a battu la Finlande (1-0) et s’est relancé dans la course à la qualification pour les 8e de finale.

Gilbert DULAC