Euro 2021 : L'Espagne rate son entrée

Après les entrées en lice victorieuses des autres favoris avant elle, l’Espagne espérait imiter l’Italie, la Belgique, l’Angleterre et les Pays-Bas. Mais la Roja n’a jamais réussi à trouver la faille contre la Suède, lundi 14 juin (0-0) à Séville.



Ils auraient pu jouer jusqu’au bout de la nuit sans marquer au moins un but. Les joueurs de Luis Henrique n’ont pas trouvé la solution offensive face à des Suédois qui, en subissant la domination espagnole, ont grâce aussi au talent de leur gardien de but, pris un point dans la chaleur de Séville. Olmo, Koke, Morata et Moreno ont échoué devant Olsen, sauveur de la Suède. Vendredi prochain, la Suède sera opposée à la Slovaquie. Le lendemain, l’Espagne jouera contre La Pologne.

Gilbert DULAC