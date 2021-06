Accueil > Sports > Euro 2021 : les Bleus veulent la Coupe

Hugo Lloris, Le capitaine des Bleus-Equipe de France (Photo capture d’écran)

Didier Deschamps l’a fait comme joueur, il espère le faire comme entraîneur. En 2000, deux ans après avoir soulevé la Coupe du Monde au Stade de France, l’équipe de France battait l’Italie en finale à Rotterdam grâce à un but de David Trezeguet en prolongation (2-1). Reporté d’une année à cause de la crise sanitaire, le 16e Championnat d’Europe de football est organisé par l’UEFA dans onze villes de onze pays du 11 juin au 11 juillet. Les 24 équipes qui forment l’élite du football européen sont réparties en six groupes de quatre équipes. Les Bleus sont dans le groupe F avec l’Allemagne, la Hongrie et le Portugal sacré Champion d’Europe en 2016. Les Portugais avaient battu les Français en finale au Stade de France (1-0) en prolongation. Comme à chaque Euro de football, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal et la France sont les favoris de la compétition. La Belgique, demi-finaliste de la Coupe du Monde en Russie, la Croatie, finaliste battu par la France et la Turquie avec Burak Ylmaz, l’avant-centre de Lille, peuvent aussi aller jusqu’en finale.

Benzema, Mbappé et Griezmann : un trio de feu

Le retour de Karim Benzema est la grande surprise de la liste des vingt-six joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. Six ans après sa dernière sélection, l’avant-centre du Real Madrid va porter le maillot bleu en compétition. Son association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann forme la meilleure attaque d’Europe. Avec aussi Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Wissam Ben Yedder et Olivier Giroud, l’équipe de France a les meilleurs attaquants d’Europe, voire du Monde.

Au milieu, Adrien Rabiot est au poste de Blaise Matuidi en 2018. Ngolo Kanté qui a élevé son niveau de jeu, Paul Pogba et Corentin Tolisso complètent le quatuor. En défense, devant le capitaine Hugo Lloris, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard sont les arrières latéraux. Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, à la place de Samuel Umtiti, forment la charnière centrale. En 1984, Michel Platini était le meneur de jeu et le buteur de l’équipe. En 2000, le talent de Zinedine Zidane a fait la différence et a été décisif. En 2021, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann peuvent offrir à la France une troisième couronne de Champion d’Europe. Alors, place au jeu et que la fête du football européen commence !

Gilbert DULAC