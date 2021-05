European Fraich’Force : le nouveau programme européen de sensibilisation pour la consommation de fruits et légumes frais

Accueil > Ailleurs > Société > European Fraich’Force : le nouveau programme européen de sensibilisation (...)

La consommation de fruits et légumes frais est un véritable enjeu de santé publique, que ce soit en France ou à travers toute l’Europe. Malheureusement, elle est toujours insuffisante dans de nombreux pays au regard des recommandations de l’OMS, notamment chez les plus jeunes. Interfel, l’Interprofession des fruits et légumes frais, poursuit ses efforts entamés depuis plusieurs années et inaugure son nouveau programme triennal cofinancé par l’Union européenne.

La campagne European Fraich’Force

Ce dispositif s’adresse aux petits comme aux grands et vise à leur faire découvrir le plaisir de consommer des produits frais. Une nouvelle fois, l’Interfel s’associe à la NAK pour la Hongrie, l’AOPn Fraises de France et l’AOPn Tomates et Concombres de France, dans la continuité du précédent programme European Fraich’Fantasy. Pour ce nouvel exercice, deux nouveaux partenaires viennent se mêler à la campagne : le BIK (Bureau national Interprofessionnel du Kiwi) et l’Apaq-W pour la Wallonie (Belgique).

Un menu qui repose sur 3 axes distincts

Au menu des trois prochaines années dans les 3 nations concernées : la découverte, le partage en famille ! Tout cela se matérialisera au travers de centaines d’animations à la rencontre des parents et de leurs enfants, un programme court sur Gulli et des spots TV, ainsi que des recettes, conseils et astuces...

Le chemin est encore long ! Malgré une hausse de 4% entre 2017 et 2018 (source : Freshfel - Consumption monitor 2020), la consommation de fruits et légumes en Europe est encore largement insuffisante. Des études montrent que certains freins sont toujours d’actualité. Parmi eux :

• le goût

• le manque de temps

• la néophobie alimentaire

Bien que les dernières sont optimistes avec un regain d’appétence pour les fruits et légumes, il est essentiel de ne pas stopper les efforts. Ainsi, l’objectif global du programme à 3 ans est d’augmenter d’1 à 3 % la consommation dans les familles avec enfants en France, en Hongrie et en Wallonie (Belgique).

Une campagne qui s’adresse à une cible large

En France et en Wallonie, la campagne de sensibilisation s’adresse aux parents de 30 à 45 ans et à leurs enfants de 6 à 10 ans. En Hongrie, elle est un peu différente et cible les adolescents jusqu’à 18 ans et les parents de 30 à 50 ans.

Qu’importe la cible, les partenaires se donnent plusieurs objectifs communs :

• Renforcer la connaissance des fruits et légumes frais auprès des enfants et de leurs parents, de la terre jusqu’à l’assiette

• Encourager plus particulièrement la consommation de certains produits qui, s’ils sont appréciés des enfants, restent paradoxalement peu consommés par ces derniers

• Lever les idées reçues sur les fruits et légumes frais, et plus particulièrement sur la facilité et le temps de préparation en cuisine et développer le plaisir de les manger, en les installant dans le quotidien des familles de façon pérenne.

Pour mener à bien sa l’European Fraich’Force s’est doté d’un nouveau logo et une identité graphique adaptée. Ainsi, on note le grand retour de Frutti et Veggi, les mascottes bien connues des enfants. Pour l’occasion les deux personnages vont quitter l’univers fantaisiste dans lequel elles évoluaient précédemment, pour s’ancrer davantage dans la réalité et le quotidien des familles. Avec elles, les enfants et leurs parents cultiveront le goût de l’aventure !

Mathieu Seller