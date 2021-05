Accueil > Méditerranée > Var > Var. Déconfinement : l’été approche, il se prépare aujourd’hui...

Les terrasses doivent être à l’air libre ©DR

« Des contrôles seront ainsi opérés dans les commerces, aux terrasses des bars et des restaurants pour s’assurer du respect des protocoles en vigueur et rappeler à chacun la nécessité de continuer à se protéger et à protéger les autres », prévient le préfet du Var, Evence Richard

L’été approche, il se prépare aujourd’hui

Le calendrier est aussi marqué par une nouvelle accélération de la campagne de vaccination puisque désormais 1 500 créneaux supplémentaires sont répartis chaque jour sur l’ensemble des centres du département du Var. « J’encourage chacun à prendre rendez-vous dès que possible selon les dispositions propres à sa situation, et notamment les personnels qui tiendront les bureaux de vote lors des élections des 20 et 27 juin », insiste le préfet avant de rappeler que « si la situation sanitaire s’améliore, elle reste fragile. » Le respect des gestes barrières et la vaccination restent pour l’heure « les seuls moyens pour sortir du tunnel ». Evence Richard précise encore : « si nous réussissons ensemble cette première étape de l’allègement des mesures de freinage, alors nous pourrons envisager les prochains rendez-vous des 9 et 30 juin avec sérénité. L’été approche, il se prépare aujourd’hui. »

Vaccination dédiée aux personnels des bureaux de vote

Le représentant de l’État revient sur les prochaines échéances électorales : les départementales et régionales. « Des places sont réservées pour les personnels qui tiendront les bureaux de vote dans les centres de vaccination de Brignoles, Draguignan et Fréjus. En semaine, c’est le centre de Six-Fours, ouvert depuis le 10 mai qui est dédié à tous les assesseurs. Jusqu’à présent, peu d’entre eux ont fait la démarche, malgré tous les créneaux réservés, au risque de ne pas pouvoir être vaccinés dans les temps ».

Pour rappel, les personnels des bureaux de vote doivent être munis d’un lien et d’un mot de passe, qui ont été transmis aux maires par un message mail de la préfecture, afin de s’inscrire sur le site www.doctolib.fr. Outre la carte vitale et une pièce d’identité, les bénéficiaires de la vaccination devront présenter au centre, dans lequel le rendez-vous a été pris, l’attestation signée par le maire de la commune.

Le maillage des centres de vaccination

1 500 rendez-vous supplémentaires sont répartis chaque jour sur l’ensemble des centres de vaccination du Var pour permettre à toute la population majeure de s’inscrire sur ces nouveaux créneaux selon les dispositions suivantes : Les personnes de plus 50 ans peuvent s’inscrire sur le site doctolib à la date qui leur convient. Les personnes de plus de 18 ans avec comorbidités peuvent s’inscrire également à la date qui leur convient en présentant une déclaration sur l’honneur lors de la vaccination. De leur côté, les personnes de plus de 18 ans sans comorbidités peuvent s’inscrire sur les créneaux disponibles le jour-même jusqu’à deux heures avant le rendez-vous ou sur les créneaux libres du lendemain.

Dès le 24 mai, la vaccination sera étendue à toutes les personnes exerçant une profession prioritaire, sans restriction d’âge. En outre, dès le 31 mai, la vaccination sera étendue à toutes les personnes de 18 ans et plus.

Quel protocole pour les terrasses ?

Evence Richard rappelle quelques mesures : « La terrasse s’entend comme tout espace situé en extérieur et a l’air libre, patios inclus. Elle ne peut être à la fois close et couverte, ni située à l’intérieur d’un centre commercial. Les terrasses doivent rester ouvertes avec la possibilité d’une paroi latérale ou d’un toit. Les consommations en terrasse sont obligatoirement assises autour de tables de 6 personnes maximum. Aucune consommation debout au comptoir n’est autorisée. Des contrôles sont mis en place ce week-end pour vérifier le respect de ces mesures. La vente à emporter ne doit pas donner lieu, en dehors des terrasses aménagées à des regroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique et à la consommation d’alcool sur la voie publique (interdite par arrêté du 18 mai). Pour les petites terrasses de moins de 10 tables, une séparation bien identifiée visant à prévenir les projections entre les tables, au moyen par exemple d’une paroi, d’un panneau, d’un paravent, d’une jardinière, à hauteur de la personne assise doit être mise en place. Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement à l’intérieur ou en terrasse ».

’Gilles CARVOYEUR