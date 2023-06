Evénement. Célébration des 85 ans de l’Union régionale des Scop et des Scic de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse

Accueil > Provence > Economie > Evénement. Célébration des 85 ans de l’Union régionale des Scop et des Scic de (...)

Voilà 85 ans voyait le jour l’Union régionale des Scop et Sic de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, un mouvement plus que jamais d’actualité après la crise Covid et la quête de sens qu’elle a entraînée. La célébration se tiendra le 29 juin à partir de 10h30 au sein de thecamp à Aix-en-Provence.

La team de l’Union régionale des Scop et Scic de Provence-Alpes-Côtes d’Azur (Photo DR)

Pour souffler ses 85 bougies, l’Union régionale des Scop et des Scic de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse prépare un événement à la hauteur de son âge. Grâce à son réseau développé au fil des années, elle réunira pour l’occasion des représentants du monde économique de toute la région, venant entre autres de Nice, Gap, Digne, Toulon, Bastia, Marseille...

Ainsi, le jeudi 29 juin à Aix-en-Provence à partir de 10h30, thecamp, tiers-lieu résolument tourné vers l’innovation accueillera l’événement où le public pourra découvrir plus de 200 coopératives engagées en faveur d’une transition écologique et sociale. Au programme : un village d’entreprises, des animations, des conférences et des tables rondes. « Comment développer une économie qui s’adapte aux exigences de la transition écologique ? Comment préserver sa "raison d’être" ? Comment "faire cité" au sein même de nos entreprises ? "Voilà un aperçu des questions auxquelles nos entreprises tâchent de répondre au quotidien à travers des actions très concrètes », détaille l’Union régionale.

Et si les solutions se trouvaient dans le modèle coopératif ?

Lors des deux tables rondes sur la « citoyenneté économique » et sur la « gouvernance partagée », personnalités, experts viendront partager leurs expériences.

Le programme de la matinée La matinée sera suivie d’un déjeuner autour du Village Coopératif animé par 16 coopératives tout au long de l’après-midi. La journée se terminera vers 16h30 par une surprise...

L’Union régionale des Scop et des Scic en bref

Tête de réseau en Paca et Corse, l’Union régionale accompagne la création, la reprise et la transformation d’entreprises sous forme de Scop ou de Scic : accompagnement dans la durée, financements, formations, échanges entre entrepreneurs-coopérateurs, représentation auprès des pouvoirs publics. En Paca et en Corse, les coopératives représentent 331 entreprises, plus de 3 300 emplois et 281 M€ de chiffre d’affaires au total.

À propos des SCOP et des SCIC

Les Scop, "sociétés coopératives et participatives", sont des sociétés commerciales dont la réussite repose essentiellement sur l’implication et la motivation des salariés, associés dans l’entreprise. Elles poussent jusqu’au bout la logique de la participation en appliquant un partage effectif des bénéfices réalisés. Les Scic, "sociétés coopératives d’intérêt collectif", sont une autre forme de coopérative. Elles associent salariés, producteurs, bénévoles, collectivités territoriales, financeurs ou tous autres partenaires, voulant agir ensemble dans un même projet alliant efficacité économique, développement local et utilité sociale.