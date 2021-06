Exposition : La scène photographique africaine s’affiche à Arles

Accueil > Culture > Expositions > Exposition : La scène photographique africaine s’affiche à (...)

L’intériorité des êtres se dévoile

Les travaux des trois artistes présents dans les salles sont multiples mais tous interrogent. Ils explorent les questions d’origine, de construction de soi, se veulent militants et dénoncent les inégalités sociales ou encore dévoilent l’invisible à travers les rides des portraits

Alun Be, l’âme dans les sillons de la peau

Alun Be est originaire de Dakar. Il s’interroge sur notre société et questionne ce qu’elle a de pire, tel que l’oubli ou l’indifférence, ou de meilleur comme la capacité à s’élever dans le respect et l’acceptation de l’autre. Une voie qui, pour l’artiste, apporte une nouvelle conception de soi. Alun BE travaille sur la façon dont le corps retranscrit notre histoire personnelle au travers du mouvement, des expressions, des traits, des sillons de la peau.

Empowering Woman met en lumière la femme. Le photographe oppose aux oppressions successives qu’elle a subies au cours de l’histoire, un regard centré sur le visage. Il attire l’attention sur ce qui en révèle l’âme comme pour souligner l’importance que l’on se doit d’accorder à ceux qui sont parfois ou trop souvent invisibles.

Madame Biteyne - Madame Kane (Photos de l’artiste Alun Be)

Polo Free, le regard sur l’Autre

Polo Free est né au Cameroun en 1993. Très impliqué dans le militantisme, il fonde l’association « Voie des Migrants » qui vient en aide aux personnes les plus démunies.

Ses travaux abordent les thèmes du voyage, de la migration et des inégalités sociales. Migrances 21 rend compte de la vie partagée avec des femmes et des hommes en transit, plus tout à fait de là-bas et pas encore d’ici ou d’ailleurs. Polo Free explore les sentiments qui les animent, les portent ou les accablent. Il questionne. Quelles traces laissent un chemin emprunté ou subi ? Comment s’exprime et résiste l’humanité ? Cette série de photographies nous propose de reconsidérer le regard que nous portons sur l’Autre et de revoir nos définitions de frontières et de spatialité pour, au travers de l’observation de ceux dont les repères sont ébranlés, mieux nous découvrir.

Untituled N°21 - Untituled N°1 (Photos de l’artistes Polo Free)

Darios Tossou, qui suis-je ?

Darios Toussou est né au Bénin en 1991. Titulaire d’une licence professionnelle en journalisme audiovisuel il se spécialise dans la photographie de mode, puis en 2017 des événements personnels le conduisent à se questionner sur ce qui permet et fait la construction d’un être. Sa série Anonymous est consécutive à une profonde remise en question qui ne pourrait se résumer par « qui suis-je ? » et en revêt le sens, la profondeur, le vertige et les espoirs mais qui va bien au delà et pose la question de la prégnance de l’identité personnelle. Un monde se pose là, contredit une intimité et une réalité intimes, fait faire un pas de côté, trop grand et fait basculer dans un espace où l’étranger n’est plus ce qui est hors de soi mais ce à quoi « soi » tend à devenir. L’être se fissure, l’imaginaire et le rêve sont broyés, noyés sous un flot de sensations. « Je » est en passe de devenir un inconnu. Darios TOSSOU explore le thème de la résilience et de la ressource ; la renaissance est-elle possible ? Par quoi passent la reconstruction et la recherche de soi ?

Offrande - Anonymous Face (Photos de l’artiste Darios Tossou)

Joël BARCY

Exposition à découvrir jusqu’au 30 juin du mercredi au dimanche de 10h30 à 19 heures à la galerie "La Grande vitrine" - 12, rue Jouvène- 13200 Arles- - Plus d’info lagrandevitrine.art