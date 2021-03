Exposition à la galerie Azimut à Aix-en-Provence : Symphonie manuelle

Accueil > Culture > Expositions > Exposition à la galerie Azimut à Aix-en-Provence : Symphonie (...)

Natis « soigne » les mains des musiciens dans son atelier marseillais. Photo D.R.

Un travail livré par un autodidacte, assureur de profession, peintre par passion depuis de nombreuses années et qui plonge dans son art pour recentrer sa vie sur un essentiel vital. Il parle ainsi de son travail : « Il s’agit en fait d’un concept qui consiste à présenter, en même temps, des réalisations originales (acryliques) et des tirages dérivés de ces peintures que j’ai appelés "illuscrits".

Une « symphonie manuelle » en noir et blanc

Ces derniers, imprimés sur des panneaux aluminium, sont l’amalgame des peintures exposées et de réflexions d’érudits célèbres en résonance. Une "manière décorative" de déclencher une éventuelle méditation sur certains sujets importants que les contraintes sanitaires ont peut-être renvoyés en arrière -plan. » Ses œuvres prennent toute leur dimension aux cimaises de cette jeune galerie aixoise. Une « symphonie manuelle » en noir et blanc interprétée talentueusement, sans aucune fausse note, avec réalisme et précision. Un travail à découvrir, que l’on soit musicien, mélomane ou tout simplement amateur d’art ; silence, Wolfgang Amadeus, Django, Thelonious et tous les autres ne sont pas loin…

Michel EGEA

Galerie Azimut, 1 bis rue Matheron à Aix-en Provence - Jusqu’au 27 mars - Plus d’info : galerieazimut.com