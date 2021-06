Exposition aux Carrières de Lumières. Cézanne : une explosion de couleurs...

Accueil > Culture > Expositions > Exposition aux Carrières de Lumières. Cézanne : une explosion de (...)

La nature : une référence obsessionnelle

Le public dans la toile au pied de la sainte-Victoire © Joël Barcy

La nouvelle exposition numérique et immersive propose un voyage au cœur des chefs-d’œuvre les plus significatifs de Paul Cezanne (1839-1906). À travers un parcours thématique, intime et introspectif, l’exposition révèle son rapport à la lumière et aux couleurs et son lien avec la nature, qui reste son modèle absolu. Le visiteur est alors immergé dans la nature, sous les grandes frondaisons des arbres et forêts, des parcs et jardins et le point culminant, la Sainte-Victoire.

« Notre père à tous »

Père de l’art moderne, Cézanne inspire Van Gogh, Pissarro, Monet, Renoir, Matisse… Picasso le désigne comme « notre père à tous ». Cézanne est un homme au travers duquel se jouent quantités de dialogues picturaux. Sur les murs des Carrières de Lumières la force des traits, le jeu sur la matière et son évolution explosent. Il sculpte la peinture, ses natures mortes sont vivantes, ont une expression éternelle.

(Video sur les natures mortes avec les pommes)

Pionnier de la modernité

D’abord rejeté du Salon puis reconnu tard par ses contemporains, lors d’une rétrospective organisée en 1895 par Ambroise Vollard, Cézanne est aujourd’hui considéré comme le pionnier de la modernité. Fortement inspiré à ses débuts par les compositions des maîtres italiens auxquelles il apporte son propre style avec la notion du tragique puis par Delacroix et Courbet, il délaisse ensuite son atelier pour se tourner vers les impressionnistes et peint sur le motif. Sa construction unique des formes et de la couleur et sa tendance à l’abstraction, l’amènent à dépasser l’impressionnisme, jusqu’à influencer les cubistes, les fauves et les avant-gardes.

Une grande sincérité

Les joueurs de carte © Joël Barcy

La peinture de Cézanne est d’une profonde sincérité. Le visiteur porte son regard sur le paysage intime de l’artiste à travers les autoportraits de son tourment intérieur. Pas d’esquisse chez Cézanne, il agit d’une traite, révèle les êtres ou la nature tels qu’il les ressent. En quittant le lieu, Cézanne nous parait plus intime comme un grand-père qui viendrait de partager son vécu, une histoire on ne peut plus riche et foisonnante.

Joël BERCY

Exposition jusqu’au 2 janvier 2022. Ouvert de 9h30 à 19 heures - plus d’info sur carrieres-lumieres.com