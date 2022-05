FWOT- Éolien Offshore Flottant Montpellier. Christophe Madrolle : ’une 1ère ferme pilote installée en Région Sud’

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > FWOT- Éolien Offshore Flottant Montpellier. Christophe Madrolle : (...)

FWOT 2022 à Montpellier (Photo Luna Madrolle)

Christophe Madrolle, président de la Commission Biodiversité, mer et littoral, Parcs Naturels Régionaux, Risques, représentant Renaud Muselier, Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France, s’est rendu in situ afin de rappeler l’engagement de la région Sud pour les énergies renouvelables et l’autonomie énergétique du territoire. Une région neutre en carbone d’ici 2050 avec le Plan Climat régional « Une COP d’avance » et la première en France à avoir une ferme pilote éolien flottant au large des côtes.

100% climat positif

Intervention de Christophe Madrolle lord de la 9e édition du FOWT 2022 ©Luna Madrolle

Il tient en premier lieu à remercier le Pôle mer Méditerranée, la CCI Aix-Marseille Provence et France Énergie Éolienne « qui travaillent main dans la main depuis 7 ans pour faire de cet événement un véritable point d’étape dans le développement de cette filière ». Il rappelle que cet événement mondial est né à Marseille. Il est marqué par le soutien collectif de 4 Régions : Bretagne, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur qui, « ensemble renouvellent le soutien des territoires à la filière et réaffirment le leadership français ». Il appuie son propos : « En Région Sud, nous avons fait de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la défense de la biodiversité une ligne directrice de notre mandat y consacrant plus de 40% de notre budget » Annonce que la Région ira plus loin, « avec une ligne politique claire et ambitieuse : 100% climat positif ». Depuis cinq ans, poursuit-il : « Nous avons fait du développement des énergies décarbonées une priorité de cette Cop d’avance, avec l’objectif d’une région neutre en carbone à l’horizon 2050 ». Il précise encore que la production d’énergie en Région Sud est « une des plus diversifiées au monde », citant notamment : le photovoltaïque, l’éolien flottant, l’hydraulique, le nucléaire avec la fusion grâce à Iter, et la fission grâce à la centrale de Tricastin, la méthanisation et, enfin, l’hydrogène.

3 éoliennes au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Christophe Madrolle revient sur l’éolien flottant : « Nous aurons la 1ère ferme pilote l’année prochaine installée dans notre Région, composée de 3 éoliennes de 8MW, elle sera installée au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il y a tout juste un mois, nous avons reçu la décision de la cour administrative d’appel de Nantes qui permet enfin que cette ferme voit le jour ». Explique que la Région a soutenu depuis sa genèse ce projet structurant : « Nous avons voté une aide de 1,5M€ au grand port maritime de Marseille pour adapter les quais aux infrastructures de l’éolien flottant. Par ailleurs, le Comité régional de programmation Feder a donné un avis favorable pour une subvention de 5M€ à la société Provence Grand Large ».

« Un bon cas d’école sur le soutien des pouvoir publics sur l’éolien flottant »

Il souligne que l’action menée avec la présidente de la région Occitanie, Carole Delga est un bon cas d’école sur le soutien des pouvoir publics sur l’éolien flottant. « En Juillet 2018, avec la présidente de la Région Occitanie, nous lancions un Appel de la Méditerranée pour l’éolien offshore flottant signé par 80 partenaires. Cet appel porté par nos deux régions a permis à l’État d’inscrire dans la future programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) des volumes-cibles significatifs pour l’éolien flottant afin de donner la visibilité nécessaire pour le développement d’une filière compétitive, créatrice d’emplois et d’activités économiques dans le Sud », explique-t-il.

Cet appel a été entendu car le 14 mars dernier, « le Premier ministre annonçait ici même en Occitanie, le lancement de deux appels d’offres pour construire à l’horizon 2030 deux parcs d’éoliennes flottants en mer Méditerranée. Le 1er au large de Port-la-Nouvelle, et le second au large de Fos-sur-Mer ».

La 9e édition de FOWT (Floating Offshore Wind Turbines), parrainée par le Ministère de la Transition écologique et le Ministère de la Mer, coorganisée par le Pôle Mer Méditerranée et France Énergie Éolienne, réunit plus de 1 000 acteurs internationaux engagés dans la Filière de l’éolien offshore flottant du 16 au 18 mai 2022. L’événement mondial dédié à l’éolien flottant est à nouveau soutenu par les 4 régions maritimes françaises : Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bretagne et Pays de la Loire, qui réaffirment ensemble le leadership et la compétitivité de l’industrie française dans le monde. C’est dans un contexte particulièrement propice au développement de la filière de l’éolien offshore

flottant que la Région Occitanie accueille l’événement pour la deuxième fois sur son territoire. La France étant le premier pays au monde qui, après avoir lancé un appel d’offres commercial pour un parc éolien flottant d’une capacité de 250 MW au sud de la Bretagne (actuellement en phase de consultation), lance 2 appels d’offres commerciaux supplémentaires de 250 MW chacun en Méditerranée, et qui seront

à terme étendu à 750 MW à partir de 2024.