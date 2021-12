Covid-19. Face à la 5e vague épidémique, l’AP-HM déclenche le niveau 2 de son plan blanc

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19. Face à la 5e vague épidémique, l’AP-HM déclenche le niveau 2 de son (...)

Les urgences de l’hôpital de la Timone ©AP-HM

François Crémieux, Directeur Général et le Pr Jean-Luc Jouve, Président de la CME ont adressé un message à l’ensemble des professionnels de l’AP-HM hier en fin de journée expliquant les raisons de ce déclenchement « La situation épidémique se dégrade rapidement et notre département vient de franchir le seuil d’une incidence de 600 pour 100 000 habitants. L’impact de ces nouvelles contaminations est désormais très significatif sur les services d’hospitalisation et les réanimations. Ce soir, lundi 6 décembre 2021, 140 malades sont hospitalisés dont 36 en réanimation. La situation est inquiétante pour ces prochains jours pour le département des Bouches-du-Rhône et plus globalement pour notre région. L’ARS a donc déclenché ce jour un plan blanc régional. Depuis la fin de la 4e vague, nous étions descendus en niveau 1 de surveillance. Compte-tenu de la situation, nous remontons donc notre niveau de vigilance et déclenchons le niveau 2 du plan blanc afin de préparer au mieux l’AP-HM à faire face à l’augmentation prévue du nombre de malades COVID à Marseille. Nous savons pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour une nouvelle fois faire face à cette nouvelle vague. Vous pouvez compter sur notre engagement et notre détermination pour vous aider à l’affronter. »

A ce stade, est-il précisé : « Le déclenchement du plan blanc n’engendre pas de déprogrammation et ne prévoit pas le report ou l’annulation des congés de fin d’année de nos professionnels. Cette position sera réétudiée au fur et à mesure de l’évolution de l’épidémie. »

En revanche, l’AP-HM a pris de nombreuses dispositions pour limiter au maximum les interactions sociales et la propagation du virus au sein de ses établissements : report des formations non essentielles, interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, fermeture des selfs des personnels avec distribution de panier repas à emporter, limitation de visites à une par jour et par patient, forte limitation de la venue de partenaires extérieurs, incitation au télétravail pour les professionnels qui le peuvent dans la limite de 3 jours par semaine et sous réserve que tous les personnels restent impliqués dans la gestion de la crise sanitaire et opérationnels pour être au service des soignants.

L’AP-HM incite tous les Marseillais à la plus grande vigilance face au rebond épidémique et invite ses professionnels et la population à faire leur dose de rappel très rapidement : à compter du 15 janvier 2022, cette dose de rappel est nécessaire pour obtenir un pass sanitaire valide qui conditionne l’accès aux établissements de l’AP-HM.

Enfin, l’AP-HM continue sa campagne de recrutement pour venir en renfort de ses équipes médicales et soignantes : près de 200 professionnels seraient nécessaires à ce jour et particulièrement des infirmier(e)s et infirmier(e)s spécialisé(e)s (IADE, IBODE, Puéricultrices), des manip radios, des techniciens de laboratoire, des masseurs kinésithérapeutes et pour les renforts médicaux des médecins urgentistes, anesthésistes-réanimateurs, psychiatres et des médecins pour l’anathomo-pathologie.

Derniers chiffres du 7 décembre au soir : 149 patients Covid hospitalisés dont 38 en réanimation

SAMU : 1574 dossiers traités dont 132 dossiers pour COVID

Urgences : 645 passages aux urgences don 30 pour motif COVID

Retrouvez l’évolution de la situation : covid19-point-de-situation

