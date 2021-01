Fermeture des centres commerciaux : une carte interactive pour ne pas se casser le nez devant les portes

Accueil > Provence > Politique > Fermeture des centres commerciaux : une carte interactive pour ne pas (...)

Portes closes pour certains centres-commerciaux depuis ce dimanche 31 janvier (Photo Hagay Sobol)

Samedi soir, les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m² ont baissé leurs rideaux pour une période estimée de 4 semaines. Le but de la manœuvre : limiter les « brassages ». Le Gouvernement entend par centres commerciaux les bâtiments de plus de 20 000 m2 cumulés reliés par des allées closes et couvertes.

Les zones commerciales pas forcément touchées par la restriction

Les accrocs du shopping, en pleine période de soldes, peuvent se rassurer : cette restriction ne touche pas l’ensemble de leurs lieux d’achats de prédilections. Ainsi, les zones commerciales, parcs d’activité et villages de marques, où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur, ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts. C’est le cas, par exemple, de Polygone Riviera dans les Alpes-Maritimes ou du Village des Marques à Miramas dans les Bouches du Rhône.

La rédaction

Pour bien visualiser qui reste ouvert et qui doit fermer, en Provence Alpes-Côte d’Azur voici une petite carte interactive bien utile et remise à jour régulièrement.

• En vert, les centres qui devraient rester ouverts étant donné leur taille ou contexte en extérieur

• En rouge ceux qui devraient fermer totalement

• En violet ceux qui n’ont pas encore communiqué leur statut ou qui bénéficient d’une ouverture partielle (pharmacie, commerces alimentaires...)