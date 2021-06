Accueil > Culture > Musique / Opéra > Festival. Mars en Baroque, c’est maintenant !

Mars en juin et juillet, à Marseille c’est possible ! Surtout lorsqu’il s’agit de musique baroque. Ainsi, la 19e édition du Festival qui lui est consacré débute mercredi 16 juin pour s’achever le 5 juillet prochain. Pas moins de 22 rendez-vous sont au programme pendant cette période et quelques uns sont d’ores et déjà à coucher sur les agendas des amoureux du genre.

Mars en Baroque

Pour Jean-Marc Aymes, le directeur artistique de Mars en Baroque, après l’édition tronquée, pour cause de confinement, l’année dernière, il était hors de question de revivre une triste année blanche. Pour garantir la pérennité de la manifestation qui fêtera ses vingt ans en 2022, mais aussi pour donner l’occasion au public de vivre quelques grands moments avec des rendez-vous qui n’avaient pu être honorés il y a un peu plus d’un an.

« Il était impossible de passer à côté de l’intégrale du premier cahier du clavier bien tempéré de Bach qui sera donnée par les élèves des conservatoires de Paris et Lyon, confie Jean-Marc Aymes, tout comme il était frustrant de ne pas entendre "Imaginario", le récital de pièces de la Renaissance espagnole donné par Maria Cristina Kiehr en compagnie du luthiste Ariel Abramovich ou encore le portrait musical de Barbar Strozzi qui sera brossé par Lise Viricel et son ensemble Le Stelle… »

Un festival de musique baroque qui verra se produire, entre autres, l’ensemble Gli Incogniti dirigé par Amandine Beyer, Les Kapsber’ girls, Vincent Beer-Demander, Concerto Soave, Marine Sablonnière, Benjamin Alard, Le Phare à Luciole, Musicatreize, Doulce Mémoire sous la direction de Denis Raisin Dadre ainsi que les ensembles du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.

Naissance d’un partenariat avec le Conservatoire

C’est une nouveauté cette année, placé désormais sous la direction de Raphaël Imbert, le Conservatoire de Marseille intègre sa semaine de musique ancienne au cœur de Mars en Baroque. Une première qui réjouit Jean-Marc Aymes : « C’est un partenariat important qui témoigne d’une belle volonté d’ouverture que j’appelais depuis longtemps de mes vœux. J’espère que nous pourrons renforcer ces liens avec le conservatoire de notre ville au fil des prochaines éditions. »

Un mot, pour terminer, sur la soirée de clôture à La Criée où sera donné l’opéra de Caldara « La Contesa de’Numi ». Jean-Marc Aymes sera à la direction, depuis son clavecin, de l’ensemble Concerto Soave et des solistes Samuel Namotte, Julie Vercauteren, Morgane Heyse, Caroline De Mahleu et Rémy Bres. L’œuvre fut écrite pour le couronnement de l’empereur d’Autriche Charles VI comme Roi de Bohème à Prague, en 1723.

Un opéra (presque) jamais donné

Comme le confie Jean-Marc Aymes dans le programme, « Prescimonio, le librettiste, s’est malicieusement ingénié à faire référence aux membres de la famille impériale pour chacun des dieux impliqués, l’empereur étant bien sûr assimilé au grand Jupiter, chef de cette tribu turbulente. Caldara, quant à lui, a fait de cette Contesa de Numi une véritable fête musicale, déclaration d’amour à ses chanteurs favoris. Du baroque "au plus haut des cieux"... » Cette œuvre, remontée une seule fois à Prague depuis sa création, devrait être l’événement de cette 19e édition de Mars en Baroque. Elle sera donnée quelques jours plus tard par les mêmes interprètes, au Festival de Namur en Belgique.

Quant à l’ensemble Concerto Soave et son directeur Jean-Marc Aymes, ils attendent avec impatience une tournée en Finlande en septembre prochain où ils auront la mission de présenter des œuvres de musiciens baroques de Marseille et sa région…

Michel EGEA