Festival de Cannes. ’Banel e Adama’ de Ramata Toulaye Sy : un conte poétique et tragique

Accueil > Culture > Cinéma > Festival de Cannes. ’Banel e Adama’ de Ramata Toulaye Sy : (...)

Le long métrage Banel e Adama de Ramata Toulaye Sy fait partie de la sélection officielle (Photo Joël Barcy)

Emotion pour l’interprète d’Adama, Khady Mane saluée par la réalisatrice et le public (Photo Joël Barcy)

Conte et tragédie

Pour Ramata Toulaye Sy son film se situe entre « conte, tragédie et réalisme magique ». Le long métrage est une histoire d’amour absolue entre deux jeunes mariés Banel et Adama. Adama est prête à tout pour réaliser son projet de vie avec son homme, éloignée du village. Mais ses velléités se fracassent face au poids de la communauté et la météo qui entraîne une série de drames.

Adama est une femme forte, contemporaine, on a envie de combattre avec elle mais n’y voyez pas une ode au féminisme. Pour la réalisatrice « le combat d’Amada est universel. C’est celui de notre lutte dans ce monde pour être nous-mêmes ».

Le film a été tourné dans la région rurale de Fouta au Nord du Sénégal avec des comédiens non-professionnels. L’interprétation de Khady Mane (Adama), très charismatique demeure d’une grande justesse.

Reportage Joël BARCY - envoyé spécial à Cannes

Mamadou Diallo, Ramata-Toulaye Sy, Khady Mane sur le tapis rouge (Photo Joël Barcy)