Festival de Cannes. ’Vers un avenir radieux’ de Nanni Moretti avec Nanni Moretti : entre humour et gravité

Un parti pris circassien mais…

Le réalisateur Nanni Moretti (Photo Joël Barcy)

« Vers un avenir radieu » (Il sol dell’avvenire) offre une mise en scène légère, circassienne. Avec des moments drôles enveloppés de chansons italiennes et parfois une note fellinienne. Mais elle masque le déphasage du réalisateur Giovanni (et de Nanni Moretti ?) avec son époque. Incompréhension face à l’inculture des jeunes générations qui ne connaissent rien du PCI (le Parti communiste italien qui a su rompre avec Moscou après le coup d’État à Budapest) et croient que le PC c’est uniquement l’Union soviétique.

"Vers un avenir radieux " de Nanni Moretti avec Nanni Moretti ©Unifrance

Dénonciation des réalisateurs « qui s’en remettent docilement aux plateformes. Un film, le cinéma c’est sur grand écran et pas sur un smartphone », dénonce Nanni Moretti avant que son double ne s’insurge contre ces producteurs de Netflix qui s’étonnent de l’absence d’un moment « what the fuck » dans le film de Giovanni.

Un désastre existentiel

Nanni Moretti entouré de Margherita Buy (Paola) et de Barbora Bobulova (Anna) (Photo Joël Barcy)

A ce déphasage avec son époque va se greffer un autre problème. Sa femme productrice, Paola (Margherita Buy), le quitte pour un jeune cinéaste après quarante ans de vie commune. Il ne reste plus à la fille de Giovanni qu’à épouser un ambassadeur polonais octogénaire et la coupe déborde. Bref, c’est un désastre existentiel auquel on assiste. Le monde tourne sans que le cinéaste n’arrive à avoir prise sur lui. Bientôt septuagénaire, Giovanni/Moretti accuse le coup mais sait garder une part du funambule qu’il a toujours été.

Reportage Joël BARCY envoyé spécial à Cannes