Festival de Cannes : les Frères Dardenne bouleversent la Croisette

Accueil > Culture > Cinéma > Festival de Cannes : les Frères Dardenne bouleversent la (...)

Habitués de Cannes

Les Frères Dardenne et les deux comédiens ovationnés par le public ©Joël Barcy

Avec ce neuvième long métrage présenté en compétition, les cinéastes belges reviennent avec un récit poignant sur les affres de la clandestinité. Ils nous plonge dans l’histoire de deux jeunes exilés béninois venus s’établir en Belgique. Deux jeunes au lien indéfectible. Alors que Tori a obtenu des papiers, Lokita se bat pour être régularisée. Tous deux se serrent les coudes. Travaillent pour un cuistot dealer. L’argent récolté, ils le donnent au passeur qui les a amenés là et ils reversent le reste à la famille restée au pays. Lokita ira jusqu’à accepter d’être enfermée pendant trois mois dans un entrepôt désaffecté pour surveiller la croissance de plants de cannabis clandestins afin d’obtenir de faux papiers. L’abject entoure ce film aride que l’amitié protectrice entre les deux jeunes ne parvient pas à dissiper.

Une thématique sociale

Pour les Frères Dardenne ce film est dédié à "tous les Tori et Lokita qui se trouvent en Europe" © Joël Barcy

Caméra à l’épaule les frères Dardenne gardent leur style rencontré dans « Rosetta ». Ils filment au plus près de leurs personnages. Une méthode efficace. On se laisse happé par l’histoire de ces jeunes immigrés béninois dans leur pays d’accueil. A travers la dénonciation des conditions de vie des migrants les cinéastes demeurent, peut-être trop ? dans leur thématique sociale. Un parti pris qui pourrait ne pas laisser indifférent le président de cette 75e édition. Vincent Lindon dans sa filmographie, comme dans la vie, attache de l’importance pour tout ce qui a une portée sociale. Pour les frères Dardenne, ce film est dédié à « tous les Tori et Lokita qui se trouvent en Europe. C’est pour continuer d’exiger qu’on change les lois pour l’accueil des exilés et particulièrement des jeunes… ».

Des comédiens inconnus

Pablo Schils (Tori) et Joely Mbundu (Lokita) forme un duo d’acteurs incroyable ©Joël Barcy

Pour les rôles principaux, les frères Dardenne ont choisi de faire appel, comme pour « Rosetta », à des comédiens inconnus, sans expérience cinématographique. Pablo Schils (Tori) et Joely Mbundu (Lokita) forme un duo d’acteurs incroyable. Tous deux ont été émus et surpris par cette ovation du public qui venait saluer leurs premiers pas dans le cinéma.

Reportage Joël BARCY