Festival de Pâques : Argerich et Barenboim…parfaits et uniques

Martha Argerich et Daniel Barenboim, complices et virtuoses. Deux poètes du piano pour un concert à quatre mains célébrant Mozart, Debussy et Bizet (Photo Caroline Doutre)

Changement de conditions en ce mois d’avril 2021. Martha Argerich et Daniel Barenboim étant bel et bien au programme de cette édition tout numérique du Festival de Pâques, pour un récital aérien. On saluera la sonate pour piano à quatre mains en do majeur de Mozart que les deux pianistes ont inscrit dans le déroulé de leurs pièces proposées avec fougue. Partie haute, partie basse du piano sans que l’un des deux soient en dessous ou décroché. Argerich-Barenboim rendent leur piano solaire et très vite on toucha au sublime. Mais le plus beau, s’il en est, resta à venir. En l’occurrence des œuvres qui ne sont pas si souvent jouées, telles que « Les épigraphes antiques » de Debussy et les « Jeux d’enfants » de Bizet. Là encore l’on toucha à l’excellence, notamment dans « Pour l’Égyptienne » l’avant-dernier morceau écrit par Debussy. Un Debussy, fluide, joyeux, puissant et tendre, voilà un des défis relevés par Argerich et Barenboim au sommet du sommet. Quant aux « Jeux d’enfants » de Bizet proposés en fin de concert, ils furent retranscrits dans un large mouvement lumineux. Le monde de l’enfance célébré ici par Bizet, lui inspira ces douze miniatures, jouées dans un enchaînement alerte mais jamais appuyé. Argerich et Barenboim échangent alors leurs places au fil des morceaux, partie haute et partie basse se succèdent, impressionnants, puissants... au service de la musique. Un concert inoubliable.

Jean-Rémi BARLAND