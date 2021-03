Festival de Pâques d’Aix-en-Provence 100% numérique - Le programme des retransmissions est connu

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Festival de Pâques d’Aix-en-Provence 100% numérique - Le programme des (...)

Le 19 février dernier nous annoncions que le Festival de Pâques 2021 devenait 100% numérique en raison des restrictions liées à la crise sanitaire. Ainsi, entre le 27 mars et le 11 avril, pas moins de 16 concerts seront retransmis gratuitement en direct à 20h30 avec Inlive Stream . D’autres rendez-vous (concerts à 11 heures, master-class, etc.) seront aussi proposés pendant la quinzaine.

Raphaël Pichon sera à la tête de son ensemble instrumental et vocal Pygmalion pour donner La Passion selon Saint-Matthieu (Photo D.R.)

Le voile a donc été levé sur la programmation de ce Festival de Pâques numérique :

Le 27 mars l’orchestre philharmonique du Luxembourg dirigé par Gustavo Gimeno, sera aux côtés du pianiste Alexandre Kantorow pour donner le piano Concerto pour piano nᵒ2 en fa mineur, op. 21 de Chopin et la Symphonie n°3 en mi bémol majeur, op. 97 “Rhénane” de Schumann.

Le 28 mars la violoncelliste Sol Gabetta et Bertrand Chamayou au piano donneront des œuvres de Schumann, Britten et Chopin.

Le 29 mars, retour d’Alexandre Kantorow au Grand Théâtre de Provence où en compagnie de père Jean-Jacques il donnera les sonates pour violon et piano n° 1, 2 et 3 de Brahms.

Concert génération@aix

Renaud Capuçon (Photo D.R.)

Le 30 mars ce sera le concert génération@aix. Aux côtés de Renaud Capuçon, Élise Bertrand, violon, Tanguy de Williencourt, piano et Jeanne Gérard, soprano donneront des œuvres de Rachmaninov, Fauré, Massenet, Strauss (Richard !), Amanda Röntgen-Maier et Chostakovitch. Mais le temps fort de ce concert sera la création mondiale, commande du Festival, de la sonate poème pour violon et piano d’Élise Bertrand.

Le 31 mars, sous la direction de William Christie, Les Arts Florissants, la mezzo-soprano Lea Desandre, et le contre-ténor Jakub Józef Orliński, donneront « Pasticcio », une revue musicale baroque.

Le 1er avril, la pianiste Momo Kodama donnera « Vingt Regards sur l’Enfant Jésus » d’Olivier Messiaen.

Le 2 avril, Pygmalion, orchestre et chœur, la Maîtrise de Radio France et une somptueuse distribution de solistes placés sous la direction de Raphaël Pichon donneront « La Passion selon saint Matthieu », de Bach.

Le 3 avril le Sirba Octet donnera « Tantz », un hommage à Ivry Gitlis, patchwork de danses et musiques d’Europe de l’Est.

Le 4 avril l’ensemble Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth, donneront un concert Saint-Saëns en compagnie des solistes Renaud Capuçon et Bertrand Chamayou.

Le 5 avril, Barbara Hannigan chantera et dirigera une pléiade de solistes prestigieux pour un programme éclectique Le 6 avril, Renaud Capuçon et ses amis (Martha Argerich et Daniel Barenboim sont annoncés) joueront Brahms.

Le 7 avril Maria João Pires donnera Schubert, Debussy et Beethoven.

Le 8 avril l’ensemble Jupiter dirigé par le luthiste Thomas Dunford, donnera Vivaldi en compagnie de Lea Desandre, mezzo-soprano.

Le 9 avril l’Orchestre national de France dirigé par Cristian Măcelaru, accompagnera le violoniste Nikolaj Szeps-Znaider, violon pour le Concerto pour violon en ré majeur, op. 77 de Brahms. Franz Schubert est aussi au programme avec la Symphonie n° 9 en ut majeur, D. 944 Le 10 avril, le Paris Mozart Orchestra dirigé par Rebecca Tong et Claire Gibault accompagnera Bilal Al Nemr et Renaud Capuçon, pour le Double concerto pour violons et orchestre en ré mineur de Bach. Mozart et Bartók sont aussi au programme.

Le 11 avril, Renaud Capuçon aura carte blanche. Aux côtés de nombreux jeunes interprètes il donnera les octuors pour cordes de Mendelssohn (1809-1847) et de Max Bruch.

Trois concerts à 11 heures

Le 3 avril, le Trio Karénine donnera des œuvres de Schönberg et Schubert.

Le 4 avril Gérard Caussé, alto et Viktoria Postnikova, piano donneront Moussorgski et Chostakovitch.

Le 11avril ce sera le concert offerts aux aixois. L’ensemble de cuivres et percussions du Festival de Pâques dirigé par Jean-Philippe Dambreville, Lucienne Renaudin Vary, trompette, Thomas Leleu, tuba et Grégoire Rolland, orgue, donneront des œuvres de Gabrieli, Händel, Curnow, Tchaïkovski, Aroutiounian, Copland et Missal.

Michel EGEA

Plus d’info : festivalpaques.com