Festival de piano. 500 artistes, un hommage et du public à La Roque d’Anthéron

Comme tous les festivals celui de la Roque d’Anthéron avait la même interrogation : le public serait-il de retour après les deux années de Covid qui a réduit le nombre de scènes et les jauges ? A une semaine de la clôture la réponse est oui. Des habitués ne sont pas au rendez-vous mais d’autres les ont remplacés. Pour cette 42e édition, pas moins de 106 concerts avec une décentralisation sur 13 scènes pour toucher un public plus large et un vaste hommage mercredi soir au pianiste américain Nicholas Angelich, décédé en avril dernier.