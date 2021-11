Festivités éco-responsables Marseille s’illumine pour un Noël féerique et durable

Accueil > Aix Marseille > Société > Festivités éco-responsables Marseille s’illumine pour un Noël féerique et (...)

Marseille se pare de ses plus belles lumières, jusqu’au 2 janvier, pour célébrer les festivités de fin d’année. Entre féerie et magie, les décors animés accompagnent la métamorphose des sites emblématiques dans une démarche éco-responsable.

La Ville de Marseille multiplie les initiatives pour des fêtes durables

Ambiance festive place du Général de Gaulle ©ville de Marseille

Tous les sapins, issus de pépinières, sont prélevés spécifiquement pour les fêtes de fin d’année. Dans le cadre de son plan d’économie d’énergie, la ville de Marseille a choisi la technologie LED qui, par sa consommation faible, offre un meilleur éclairage et permet de diviser les coûts de maintenance pour le patrimoine municipal. Chaque illumination sera également équipée d’un dispositif permettant son extinction de 1 heure à 5 heures du matin, à l’exception des nuits du 24 et du 31 décembre 2021 illuminées en continu.

Cette année, la municipalité innove pour inscrire Noël dans une démarche plus éco-responsable en favorisant les décors réalisés à base de bouteilles en plastique recyclées. 93 407 bouteilles auront ainsi été utilisées pour la création des illuminations et d’une baleine de collecte de bouteilles usagées positionnée en bas de la Canebière et accessible à tous les Marseillais.

L’esprit de Noël s’empare de toute la ville

Autour du Vieux-Port et sous l’Ombrière, des guirlandes décoratives habillent tous les mâts et composent une atmosphère chaleureuse et lumineuse. L’emblématique Canebière, baignée de lumière, est ornée d’un plafond lumineux composé de guirlandes LED aux lignes serpentines et d’éléments étoilés suspendus. Un sapin monumental de 12 mètres de hauteur complète la mise en valeur de ce site.

La place Bargemon et la place aux Huiles sont magnifiées par leurs arbres décorés de corolles scintillantes et de flocons de neige. Depuis la place du Général de Gaulle, petits et grands peuvent déambuler, dans une ambiance magique entre des décors en 3D animés et des arbres décorés, jusqu’au Cours d’Estienne d’Orves paré de ses étoiles suspendues.

Au-delà du centre ville illuminé, la magie de Noël est présente sur près de 469 sites répartis dans toute la ville avec le soutien des mairies de secteurs. Au total, 356 décors festifs, animés de créations lumineuses, et près de 5 800 mètres linéaires de guirlandes installés sur plus d’une centaine de sapins et d’arbres éclairent Marseille pour parfaire l’ambiance de fêtes de fin d’année.

