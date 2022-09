Fête du vent à Marseille. Le festival international du cerf-volant prend son envol les 17 et 18 septembre

Accueil > Culture > Fête du vent à Marseille. Le festival international du cerf-volant prend son (...)



Le public est invité à découvrir la féérie des ballets de cerfs-volants et les créations originales pensées par des artistes éoliens. Près de 170 cerfs-volistes français et internationaux issus d’une dizaine de pays sont invités à enchanter, une fois de plus, le ciel de Marseille au-dessus des plages du Prado.

La Thaïlande et ses traditions mises à l’honneur lors de cette 36e édition

Venue tout droit de Bangkok, une délégation de 12 cerfs-volistes saura démontrer qu’au Royaume de Siam, le cervolisme est un sport ancien qui se rattache à l’origine même de la nation. Au village de la Fête du vent, le « pavillon Thaï » sera dédié au Royaume de Thaïlande avec une exposition inédite avec près de 300 cerfs-volants du Royaume de Siam. Une présentation touristique et gastronomique de la Thaïlande ainsi que des spectacles de danses traditionnelles Thaïlandaises seront également présentés. Sur les pelouses centrales le public pourra découvrir des combats de cerfs-volants Thaï [1] accompagnés de danses traditionnelles au sol.

Les délégations accueillies

Autriche, Belgique, Chine, Espagne, France, Inde, Italie, Pays-Bas, Thaïlande sont accueillis. 170 artistes dont de grands champions internationaux de cerf-volant acrobatique :

Laura Mastronauro (Italie), championne Master paire d’Italie et d’Europe.

Marjorie Truchet (France), triple championne de France.

Richard Debray (France), triple champion du monde.

Edy Angelino (Italie), unique cerf-voliste capable de piloter seul 4 cerfs volants acrobatiques.

Les jardins du vent

Éoliennes, harpes musicales, sculptures du vent et de l’eau, bancs de poissons volants, art éoliste, carpes au vent… Véritable invitation, pour les petits et les grands, à déambuler entre des œuvres rivalisant d’originalité et d’ingéniosité et créées par tous les « jardiniers du vent ».

Au village de la « Fête du vent »

Ateliers et expositions de l’association Amitié Provence-Chine.

Ateliers et stands de cerfs-volants du Cambodge, de Chine, d’Indonésie, d’Inde, de Malaisie et du Tibet.

Présentation du vol libre-parapente par Marseille Parapente.

Informations météorologiques, ateliers et animations avec Infoclimat.

Photocall de la Fête du Vent pour un souvenir de l’événement à diffuser sur les réseaux sociaux ! (à disposition également à l’accueil et sur les pelouses)

Programmation spécial « jeune public »

Ateliers gratuits de fabrication de cerfs-volants :

samedi 17 septembre de 13h30 à 17h30

dimanche 18 septembre 10h à 12h et de 13h à 18h

Les envols de cerfs-volants

Exhibition de monofils et grosses structures ;

Ballets aériens de pilotables en équipe ;

Combats de cerfs-volants ;

Lâcher de bonbons ;

Prises de photos et vidéos aériennes ;

Démonstrations de gonflage en parapente solo et biplace.

Dans le cadre des mesures de protection de l’environnement, il est conseillé d’utiliser les transports en commun ou les modes de déplacement doux pour se rendre à la manifestation.

Exposition : « Cerfs-volants de combat à travers le monde »

► Du 6 au 24 septembre 2022 - Bibliothèque l’Alcazar au 58, Cours Belsunce (1er). Exposition réalisée par la ville de Marseille et l’association Amitié Provence Chine. Avec la participation de : Françoise Tirribillot, commissaire de l’exposition et Jean-Pierre Ollive, conseiller technique.

La 36e édition de la Fête du vent, le festival international du cerf-volant sera ouverte ce samedi 17 septembre 2022 à 14h15 par Michèle Rubirola, Première adjointe au Maire de Marseille, Ahmed Heddadi adjoint au Maire de Marseille en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de lʼanimation urbaine.