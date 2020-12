Fêtes de Noël. Des enfants réalisent des dessins pour les militaires de l’opération Sentinelle

Accueil > Provence > Société > Fêtes de Noël. Des enfants réalisent des dessins pour les militaires de (...)

Les militaires de l’opération Sentinelle engagés sur Marseille pendant les fêtes de fin d’année ont reçu des dessins réalisés par des enfants ©ArméesZoneSud

Des dessins réalisés par des écoliers de la maternelle au CM2 ©ArméesZoneSud

Des messages d’encouragement ©ArméesZoneSud

L’opération « Un dessin pour Sentinelle » est née en 2017 d’une initiative commune entre l’Académie d’Aix-Marseille et les armées en Zone Sud. Les soldats en opération extérieures éloignés de leur famille au moment des fêtes de fin d’année, les soldats des opérations intérieures, comme Sentinelle, reçoivent ces messages de soutien, d’encouragement de la part des enfants. Les 4 départements de l’Académie d’Aix-Marseille (Alpes-de-Hautes Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône et Vaucluse) participent au projet. De la maternelle au CM2, ce sont ainsi près de 500 classes qui ont réalisé des dessins depuis mi-novembre, dont plus de la moitié dans les Bouches-du-Rhône. Plus de 5 000 dessins ont d’ores et déjà été comptabilisés pour cette édition 2020. Au-delà du geste de solidarité, cette opération contribue de façon pédagogique à sensibiliser les élèves aux missions dans lesquelles la France est engagée. La remise aux militaires stationnés dans les 4 départements de l’Académie et principalement dans les Bouches-du-Rhône a eu lieu le 24 décembre par le général Hubert Gomart, adjoint de l’officier général de la Zone de défense et de sécurité sud.

L’opération Sentinelle

Depuis son lancement en 2015, l’opération Sentinelle ne cesse de s’adapter pour lutter efficacement contre le terrorisme sur le territoire national et renforcer la protection des Français, en mettant en œuvre des savoir-faire militaires, aux côtés des forces de sécurité intérieure. Le 29 octobre 2020, à la suite de l’attentat de Nice et du passage au niveau « urgence attentat » du plan Vigipirate, le Président de la République a décidé un renforcement de l’opération Sentinelle, entraînant la mobilisation de 4 000 militaires supplémentaires sur le territoire national, portant ainsi les effectifs à 7 000 militaires engagés. En cette période des fêtes de fin d’année, le 8e Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine (RPIMa) de Castres (81) ou encore le 7e bataillon de Chasseurs alpins (BCA) de Varces (38) sont déployés dans chacun des départements de l’Académie d’Aix-Marseille dans le cadre de l’opération Sentinelle.