Fêtes de fin d’année : Présentation du renforcement des dispositifs de sécurisation

Les forces de sécurité intérieure, en complément de leurs missions de sécurisation générale et de préservation de l’ordre public, sont mobilisées afin d’assurer deux missions majeures :

la sécurisation des sites sensibles et des lieux de culte dans le cadre de la posture « Urgence Attentat », en période de fêtes religieuses,

la prévention des atteintes aux biens et vols à main armée selon le plan anti Hold-up, en coopération avec les commerçants et professions exposées. Ce dispositif de vigilance renforcée, consiste en une présence accrue des forces de l’ordre au cœur des zones exposées à des risques de délinquance violente, grâce notamment au renfort d’unités de forces mobiles.

Contrôle du respect des mesures sanitaires

Les forces mobilisées assureront dans un même temps le contrôle du respect des mesures sanitaires dans les lieux de circulation de personnes, alors que le virus de la Covid19 continue de se propager. Le préfet de police tient à souligner que ces actions déterminées, qui contribuent à la protection des citoyens face à la menace terroriste, se poursuivront sans relâche. « Depuis début décembre et jusqu’au 10 janvier 2021 inclus, chaque jour, près de 1 000 policiers, gendarmes et renforts d’unités de forces mobiles sont affectés en permanence à ces missions de prévention et répression par des patrouilles dynamiques et fixes sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône. »

Sécurité des sites sensibles et des lieux de culte

les militaires de l’opération Sentinelle renforcent les dispositifs de sécurité aux abords des lieux liés aux fêtes de fin d’année (Photo archives Destimed/R.P.)

Le préfet de police a donné instruction aux forces de police et de gendarmerie nationale, en lien avec les militaires de l’opération Sentinelle, de renforcer les dispositifs de sécurité aux abords des lieux liés aux fêtes de fin d’année, mais également auprès des sièges de presse et des bâtiments de services publics, avec une attention particulière sur les établissements scolaires, les locaux politiques, les établissements de santé et medico-sociaux. « Cette mobilisation se fait en collaboration étroite avec les représentants des cultes, les élus, les polices municipales, les entreprises de sécurité privée et tous les partenaires. »

Prévention des atteintes aux biens et vols à main armée

Alors que la période est propice à une hausse des vols à main armée, les effectifs s’emploient à prévenir et dissuader ces derniers en assurant la sécurité des zones de chalandise, des établissements financiers, des zones de concentration de véhicules, des plateformes logistiques, des transports de fonds, des commerces particulièrement exposés (débits de tabac, bijouteries, stations-services, magasins de téléphonie…). « Les forces de police et de gendarmerie agissent, en prévention, de manière concertée avec les responsables des établissements concernés. »

