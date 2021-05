Films Femmes Méditerranée. Avant-première du film ’Playlist’ de Nine Antico au cinéma Les Variétés de Marseille

Accueil > Culture > Cinéma > Films Femmes Méditerranée. Avant-première du film ’Playlist’ de (...)

Le moment tant attendu est enfin arrivé : les salles obscures accueillent à nouveau leur public ! « Nous avons tant rêvé de ce moment où l’on réinvestirait les salles de cinéma pour se laisser engloutir dans les ombres et les lumières des images projetées sur grand écran. » Pour fêter ce retour, Films Femmes Méditerranée accompagne la sortie de la comédie Playlist en présence de la réalisatrice Nine Antico, en partenariat avec le cinéma Les Variétés de Marseille.

"Playlist" de Nine Antico avec Laetitia Dosch et Sara Forestier ©Atelier de production

Le public pourra découvrir en avant-première, le film Playlist de Nine Antico en présence de la réalisatrice ce jeudi 27 mai 2021 à 18h45 au cinéma Les Variétés de Marseille. Jauge réduite à 35%, réservations conseillées. Préventes sur le site internet du cinéma Les Variétés .

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « l’amour véritable finit bien par vous tomber dessus », mais Sophie se demande s’il dit vrai. Une comédie avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Bertrand Belin

Les Variétés - 37, rue Vincent Scotto, 13001 Marseille - Tel : 04 91 35 20 86