Focus : SoFAB, le FabLab de Sophia Antipolis, facilitateur d’accès au numérique et de projets d’innovation

Lieu multi-activités emblématique de Sophia Antipolis, 1ère technopole d’Europe, avec sa position centrale au sein de la Côte d’Azur, SoFAB est un véritable outil pour l’écosystème économique et universitaire. Labellisé « SUD Labs » par la région SUD et « French Fab », label des industriels français en mouvement, SoFAB a été un acteur incontournable en 2020, et accélère son développement avec de nombreux projets en 2021.

© SoFAB

Créé en 2014, SoFAB, le FabLab de Sophia Antipolis est un atelier de fabrication numérique porté et animé par l’association Telecom Valley, en collaboration avec l’Université Côte d’Azur. Situé au sein de « La Fabrique » de l’école d’ingénieurs Polytech Nice Sophia, l’espace s’adresse à différents publics : industriels, startups, bureaux d’étude, artisans, étudiants, artistes ou particuliers. Ces usagers sont appelés les « makers » et constituent une communauté pluridisciplinaire animée par un FabManager, et un chef de projet bénévole.

Du lundi au vendredi, de 12 heures à 19 heures, les outils, les machines et l’accompagnement par le FabManager pour le développement des projets des utilisateurs sont accessibles à tous (sur réservation d’un créneau au préalable pour respecter les restrictions sanitaires en vigueur). Des animations, ateliers découverte et formations permettant d’aider les makers à mener à bien leurs projets de A à Z, sont proposés, à raison de 4-5 animations par mois. Celles-ci permettent également de faire émerger des innovations et promouvoir le savoir-faire de l’écosystème économique et universitaire local.

© SoFAB

Pour mieux répondre aux besoins de l’écosystème, SoFAB a opéré en 2020, de nombreux changements. Un nouveau système d’abonnements, plus clair et adapté, permettant de fluidifier l’accès aux activités et de fidéliser les clients, a été mis en place. Les 275 m² du FabLab ont été réorganisés en 3 espaces avec chacun leur utilité et leurs équipements : mécanique, numérique et créatif. Le parc des machines s’est développé et de nouvelles activités sont désormais possibles : découpe et gravure laser, impression 3D et résine, gravure de circuits électroniques, assemblage de prototypes ou encore impression sur textile et couture sur des matières non conventionnelles.

©SoFAB

D’un passionné de voitures anciennes fabriquant des pièces sur-mesure pour ses voitures de collections introuvables sur le marché ordinaire, aux artistes utilisant les outils de SoFAB pour des créations éphémères ou pour produire une série de bijoux en bois ; des étudiants de l’école Polytech Nice Sophia développant leur projet d’étude au Lab à l’industriel Renault Software Labs collaborant en open innovation avec le FabLab pour leurs projets d’innovation, ce sont quelques-uns des nombreux cas d’usage existants grâce à ce tiers lieu au service du territoire.

Les makers de SoFAB ont fait preuve d’un élan de solidarité et d’entraide envers nos soignants

La même année, face à la crise sanitaire, les makers de SoFAB ont fait preuve d’un élan de solidarité et d’entraide envers nos soignants : avec le collectif Visières Solidaires 06 ils ont réalisé, grâce aux outils numériques de découpe laser et aux matières premières mises à disposition, des visières « très haute visibilité » pour les professionnels de santé très exposés. D’autres protections d’urgence ont également été produites (poignées de porte adaptées, valves de respirateur…) et ont pu être livrées avec les visières aux hôpitaux de Cannes, Grasse, Antibes et Nice. Cette collaboration face à cette situation d’urgence a permis aux makers locaux et à SoFAB de mettre en commun leur expertise et de valoriser la valeur sociale du Lab.

L’expérimentation dans tous les domaines reste le maître mot

En 2021, cette collaboration pour la lutte contre la covid-19 continue, et de nouvelles possibilités sont ouvertes grâce aux nouveautés initiées en 2020. L’expérimentation dans tous les domaines reste le maître mot. L’accès au numérique sous toutes ses formes est facilité et des projets autour de la médiation sociale, culturelle et de l’entrepreneuriat s’organisent avec des publics encore différents. Avec SoFAB en position de facilitateur, les collaborations entre les différents acteurs locaux s’accélèrent : de nouveaux partenariats et des collaborations avec les autres FabLab des Alpes-Maritimes pour proposer des solutions complémentaires vont être mis en place. Malgré les conditions sanitaires et règlementaires, de nombreux projets voient le jour au sein du FabLab : confection de pièces d’un futur best-seller made in France de jeux de société, création d’un satellite CubeSat ou encore le lancement d’une ligne de tee-shirt avec l’impression textile.

Dominique GONOD #techsnooper

Pour en savoir plus : SoFAB.tv