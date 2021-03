Fondation Cartier. Rencontre avec Artavazd Pelechian - projet en ligne consacré à la vie et l’oeuvre du cinéaste légendaire

Accueil > Culture > Expositions > Fondation Cartier. Rencontre avec Artavazd Pelechian - projet en ligne (...)

« chaînon manquant de la véritable histoire du cinéma »

Fruit d’un ambitieux travail de recherche mené en étroite collaboration avec l’artiste, ce projet inédit explore la vie et l’œuvre d’un cinéaste aussi rare que célébré, « chaînon manquant de la véritable histoire du cinéma », selon l’expression de Serge Daney.

Documents rares, photographies d’époque et de nombreuses contributions de personnalités de l’art et du cinéma

Depuis sa naissance en Arménie jusqu’à la réalisation de son nouveau film, La Nature, dévoilé en 2020, Rencontre avec Artavazd Pelechian revient sur les étapes marquantes de son parcours. Rythmée par la présentation d’extraits des dix films que compte aujourd’hui la filmographie d’Artavazd Pelechian, cette exploration se nourrit de documents rares, de photographies d’époque et de nombreuses contributions de personnalités de l’art et du cinéma. Elle permet de lever une part du mystère qui entoure ce cinéaste unique et son œuvre lyrique et intemporelle.

Élaboré dans la continuité de projets en ligne dédiés aux grandes figures accueillies par la Fondation Cartier, comme Bernie Krause et Claudia Andujar précédemment, Rencontre avec Artavazd Pelechian est un projet évolutif, qui sera régulièrement enrichi de contributions nouvelles et d’informations sur l’actualité du cinéaste.

