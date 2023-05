Football. Arbitrage des Coupes d’Europe : La France n’est pas dans l’élite

Accueil > Sports > Football. Arbitrage des Coupes d’Europe : La France n’est pas dans (...)

Marc Batta, Claude Colombo, Alain Sars, Gilles Veissiere, Stéphane Bre, Stéphane Moulin, Eric Poulat sont des arbitres français des années 90-2000 qui arbitraient sur les stades de France et d’Europe. Ces bons arbitres étaient les héritiers de Robert Wurtz, Michel Vautrot et Joel Quiniou dont l’arbitrage était respecté et apprécié dans les années 80-90.

Cette saison ils sont quatre à diriger des matchs internationaux : Benoît Bastien, Rudy Buquet, François Letexier et Clément Turpin dont l’arbitrage a influencé le résultat de Lens-OM samedi dernier. Ces arbitres manquent de personnalité et de caractère. Ils n’ont pas le niveau technique du Portugais Dias Soares, de l’Italien Orsato, de l’Espagnol Manzano et de l’Anglais Oliver.

Pression médiatique et VAR

Depuis l’arrivée de Canal + en 1984, les décisions des arbitres sont examinées et critiquées grâce aux progrès techniques des retransmissions télévisées. La mise en place de la VAR (l’assistance vidéo à l’arbitrage) lors de la saison 2018-2019 a mis plus de pression sur les arbitres dont les choix sont analysés avec précision. Des choix qui peuvent faire basculer le résultat d’un match comme à Lens où le but d’Alexis Sanchez a été accordé puis annulé après intervention de la VAR. Cette VAR intervient quand un penalty est accordé après le visionnage de l’action par les deux arbitres désignés à l’arbitrage vidéo.

Les arbitres de Ligue 1 suivent une préparation avec la Direction technique de l’arbitrage, avant de diriger les matchs des deux dernières journées de championnat, dont les résultats sont déterminants pour une qualification en Coupe d’Europe où le maintien en Ligue 1. Avec l’intervention de la VAR, la pression sera terrible sur les arbitres car un seul coup de sifflet peut faire le bonheur ou le malheur d’une équipe.

Gilbert DULAC